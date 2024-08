iPhone 16, spunta il video: c'è un pesante cambio di design in arrivo?

iPhone 16 sembra essere stato mostrato in video. Naturalmente, si tratta di una indiscrezione non ufficiale e tutta da confermare. Se lo smartphone in arrivo il prossimo 9 settembre avesse queste sembianze, sarebbe decisamente interessante. A caratterizzarlo sarebbe un nuovo look con linee più pulite, soprattutto sul posteriore.

iPhone 16 in video: sarà davvero così?

Quando spuntano immagini e video di smartphone ancora non lanciati ufficialmente, bisogna sempre prestare molta attenzione. Infatti, potrebbe agevolmente trattarsi di materiale non attendibile. Solo poche ore fa, anche l’edizione Pro Max dei futuri melafonini sarebbe stata mostrata in video, fra l’altro in una colorazione tutta nuova. Anche in questo caso si tratta, naturalmente, di materiale non ufficiale.

iPhone 16 is so hot 🔥 pic.twitter.com/BEu2Vr8b3c — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2024

La clip relativa a iPhone 16 è stata pubblicata sul social X dal ben noto leaker Majin Bu. Il device mostrato all’interno del breve video sembrerebbe aver avuto un importante cambio di look rispetto a iPhone 15. Il posteriore, che è anche l’unica parte visibile, vanta un comparto fotografico a doppia fotocamera, allineato in verticale: se tutto fosse attendibile, allora Apple avrebbe probabilmente optato per una inversione di tendenza, rispetto al comparto fotografico squadrato che ha caratterizzato i modelli degli ultimi anni. Naturalmente, il discorso dovrebbe valere esclusivamente per le edizioni standard.

Riguardando con attenzione più volte il video, è possibile intravedere anche il Capture Button, ovvero una delle novità più discusse che dovrebbe essere a bordo dell’intera gamma di smartphone della mela morsicata, in arrivo ormai fra una manciata di giorni.

Non sappiamo se quanto trapelato ha una qualche attendibilità oppure è frutto del lavoro di qualcuno molto bravo con la grafica digitale. Del resto, solo qualche giorno fa era trapelata un’indiscrezione relativa alla data ufficiale del prossimo evento Apple, pubblicata dallo stesso Majin Bu, che si è poi rivelata completamente frutto di fantasia.

La raccomandazione rimane sempre la stessa: tutte queste informazioni vanno assolutamente prese con le pinze, ma possono comunque aiutare a farci un’idea di come saranno i futuri iPhone 16, in attesa del loro lancio ufficiale.