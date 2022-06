iPhone 14? No, qui si parla già di iPhone 15!

Oramai ci siamo: mancano davvero pochi mesi al debutto dei nuovi iPhone 14; in rete non si parla altro da diverso tempo. Questo non deve stupirci più di tanto in quanto, come sempre, i melafonini sono i telefoni più attesi di tutto l’anno da parte dei fan. Tuttavia, da diversi mesi a questa parte stiamo leggendo moltissime indiscrezioni relative ai device del 2023, gli iPhone 15.

Questi dovrebbero essere i primi smartphone della mela con porta USB Type C e si dice che avranno una serie di funzionalità innovative davvero rilevanti. Ad ogni modo, sembra propri oche Apple sia pronta ad effettuare lo “switch” definitivo allo standard di ricarica più utilizzato al mondo.

Oggi invece, apprendiamo nuove informazioni che suggeriscono che iPhone 15 avrà uno schermo identico a quello di iPhone 14, almeno sul fronte delle dimensioni. Ci teniamo a sottolineare questo perché si dice che tutta la line-up del 2023 sia dotata di un foro e di una pillola per i sensori. Inoltre, sappiamo che ci saranno quattro modelli: due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici, proprio come vedremo quest’anno.

iPhone 15: ci saranno quattro device da 6,1 e 6,7 pollici

Ipotizziamo il debutto di un modello standard, uno standard Max (potrebbe chiamarsi Plus), un Pro e un Pro Max. Ovviamente questi sono nomi provvisori e non confermati, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Come detto più e più volte, non ci sarà il notch ma, al suo posto, vedremo l’iconico duo di elementi che comporrà visivamente “un punto esclamativo” disposto in maniera orizzontale. Il buco servirà per la selfiecam, il secondo invece, per i vari sensori, Face ID compreso.

La tecnologia di visualizzazione ProMotion, vale a dire il refresh rate adattivo che spazia da 1 a 120 Hz, dovrebbe essere, ancora una volta, un’esclusiva delle iterazioni di punta. Qualcuno invece suggerisce che vedremo le prime selfiecam UDC (under screen); sarà vero? Non sarà vero? Chi lo sa. Per ora, navighiamo nel mondo delle ipotesi, anche perché manca più di un anno all’arrivo degli iPhone 15.

Consigliamo di concentrarci sui terminali prossimi al debutto, i melafonini che vedremo fra poco meno di tre mesi. Intanto, se cercate un telefono top di casa Apple ad un prezzo super vantaggioso, vi suggeriamo iPhone 13 Pro a 1077,90€ in colorazione Blue Sierra e con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.