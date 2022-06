iPhone 15: sarà il primo con USB Type C? (RUMOR)

Da un po’ di tempo, l’Unione Europea si batte per rendere la tecnologia di ricarica USB C Uno standard per tutti i produttori. Questo significa che aziende che adottano soluzioni proprietarie, come Apple con la sua Lightning, avranno presto da risolvere un grosso problema.

Di fatto, l’azienda di Cupertino sarà tenuta ad uniformarsi entro ottobre 2024, anche perché la proposta di legge è oramai passata. Manca solo l’okay definitivo, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, ma è una pura formalità. Oramai i Paesi hanno deciso e questo ci pone ora molteplici domande.

Apple: quando arriveranno gli iPhone con la type C?

Ad oggi Apple ha diversi prodotti che si ricaricano con la Lightning: AirPods, iPhone, alcuni iPad, gadget desktop come mouse, tastiera, trackpad.

Verosimilmente le periferiche saranno le prime ad aggiornarsi al nuovo standard. Sul fronte iPad, è rimasto solo il modello base con la porta proprietaria, ma anche questo ha i mesi contati. La compagnia potrebbe decidere di rilasciare un modello base con USB C e design simil pro già nel 2023. E le cuffiette invece dovrebbero ricevere l’upgrade nel corso del prossimo anno o nei primi mesi del 2024.

Infine, gli iPhone: su questi prodotti vige il mistero. La società potrebbe inserire la USB C con i telefoni del 2023 o, se riuscirà a tirarla per le lunghe, nel 2024, poco prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge.

iPhone 15: Lightning

iPhone 15 Pro: USB-C



iPhone 16: USB-C

iPhone 16 Pro: USB-C or portless



Lightning is coming to an end. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) June 7, 2022

iPhone 15 (forse iPhone 15 Pro?) dunque, potrebbe essere il primo melafonino ad essere dotato dello standard universale. Oppure, un’altra ipotesi meno accreditata, ma pur sempre valida, prevede il debutto di uno smartphone senza porte. In quel caso Apple vincerebbe facilmente: connessione MagSafe e ricarica wireless. That’s it.

Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” anche perché si tratta di leaks e indiscrezioni non confermati in maniera ufficiale. Voi cosa ne pensate?

Intanto, se cercate un melafonino top, vi consigliamo iPhone 13 Pro a 1129,00€ con 128 GB e in colorazione verde alpino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.