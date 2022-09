iPhone 14: ecco le PROMO TIM, Vodafone e WINDTRE

Ad un giorno dalla disponibilità nei negozi dei nuovi smartphone della casa di Cupertino, noi di Telefonino.net vi proponiamo tutte le PROMO per acquistare la nuova serie di iPhone 14 e iPhone 14 Pro a rate con i quattro principali operatori di telefonia mobile presenti nel nostro Paese. Nello specifico, vedremo le offerte rateali proposte da TIM, Vodafone e WINDTRE disponibili a partire dal 16 Settembre 2022.

TIM: ecco le esclusive PROMO a rate per i nuovi iPhone 14

Apple iPhone 14 128GB : per questo modello le rate partono da 34 euro al mese .

. Apple iPhone 14 256GB : il modello con più storage ha una rata a partire da 39 euro al mese .

. Apple iPhone 14 512GB : con l’operatore ex monopolista è disponibile con un contributo rateale da 47 euro al mese.

Per quanto riguarda le versioni Pro, i prezzi partono da 45 euro mensili fino ad arrivare a massimo 58 euro al mese per la variante da 512GB. I Pro Max, invece, sono disponibili in tutte le colorazioni a partire da 50€ ogni mese per i tagli da 128GB. Per le versioni con memoria memoria più capiente i prezzi mensili variano da 54€ per i 256GB e da 63€ per quelli da 512GB

Come potete notare, TIM non dispone a catalogo delle versioni da 1TB di memoria interna per le varianti Pro e Pro Max.

Vodafone: ecco le PROMO per acquistare i nuovi iPhone 14

Per quanto concerne l’operatore rosso, il prezzo di partenza per avere iPhone 14 da 128GB è pari a 34,99€ mensili con anticipo pari a 99,99€. La versione da 256GB, invece, prevede una rata a partire da 39,99€ al mese. Mentre, la variante da 512GB è disponibile da 50,99 euro al mese.

Mentre per i modelli Pro, i prezzi a rate aumentano considerevolmente. Vediamoli nello specifico:

iPhone 14 Pro 128GB : rata mensile a partire da 42,99€ con anticipo di 199,99€ previsto per qualsiasi taglio di memoria, eccetto quella da 512GB ed 1TB.

con di previsto per qualsiasi taglio di memoria, eccetto quella da 512GB ed 1TB. iPhone 14 Pro 256GB : in questo caso il rateale parte da 47,99€ mensili.

mensili. iPhone 14 Pro 512GB : il prezzo richiesto mensilmente parte da 53,99 euro . Varia anche l’anticipo che è di 299,99€ .

. Varia anche l’anticipo che è di . iPhone 14 Pro 1TB : a differenza di TIM, Vodafone, dispone anche della versione con più storage. In questo caso la rata di partenza ammonta a soli 10 euro in più rispetto alla versione precedente. Anche in questo caso, l’entry fee è pari a 299,99 euro.

Gli iPhone 14 Pro Max sono acquistabili da domani ad un prezzo rateale che parte da 43,99 euro al mese fino ad un massimo di 71,99€. Oltre alla rata, Vodafone richiede un corrispettivo iniziale di 299,99 euro per tutti i tagli disponibili.

WINDTRE: ecco svelate le tariffe a rate dei nuovi iPhone 14

Per l’operatore WINDTRE, i prezzi partono invece da 24,99€ mensili per iPhone 14 da 128GB. La versione da 256GB, il rateale parte da 29,99€, mentre, per quella da 512GB la rata di partenza è sempre uguale a quella precedente.

La variante Pro da 128GB parte invece dallo stesso prezzo dei modelli standard da 256GB e da 512GB di memoria. Mentre, per i tagli da 256GB, 512GB ed 1TB il prezzo mensile parte da 34,99€.

Segue lo stesso trend anche il modello Pro Max. Vediamo come varia in questo caso la rata:

iPhone Pro Max 128GB : parte da una rata mensile di 34,99€ proprio come iPhone 14 Pro nelle versioni da 256GB, 512GB e 1TB.

proprio come iPhone 14 Pro nelle versioni da 256GB, 512GB e 1TB. iPhone Pro Max 256GB, 512GB e 1TB : per tutte le versioni è prevista una rata iniziale a partire da 36,99€ mensili.

