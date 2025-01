iOS 18.2.1 è ufficialmente in distribuzione: aggiorna subito l'iPhone

A circa un mese di distanza dal rilascio della versione stabile di iOS 18.2, Apple ha reso disponibile un nuovo minor update denominato iOS 18.2.1 per iPhone. Di pari passo, è in distribuzione anche iPadOS 18.2.1 destinato agli iPad.

L’aggiornamento segue in linea diretta la release 18.2, che aveva introdotto diverse novità come Apple Intelligence e un restyling dell’app Mail.

Come scaricare iOS 18.2.1 e quali sono le novità

La procedura per scaricare iOS 18.2.1 è piuttosto semplice: basta accedere alle Impostazioni, tramite l’icona dell’ingranaggio nella home, selezionare la voce Generali e poi Aggiornamento Software. La nuova build del sistema operativo è identificata dal codice 2A3798.

Come precisato, gli utenti di iPad non sono stati esclusi, in quanto anche per i tablet è disponibile l’aggiornamento iPadOS 18.2.1, che ricalca in larga parte le funzioni di iOS 18, con alcune peculiarità dedicate. Al momento, non sono previste novità per Apple Watch, Mac, Apple TV, Vision Pro o HomePod.

Le note di rilascio di iOS 18.2.1 sono essenziali, senza particolari dettagli: l’aggiornamento si concentra su correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità del sistema, per questo si raccomanda a tutti i possessori di iPhone di scaricarlo il prima possibile. In generale, non è presente alcuna nuova funzionalità di rilievo: dunque, si tratta di un perfezionamento dell’esperienza d’uso. Questo non sorprende, dato che la versione 18.2 aveva già introdotto diverse novità che gli utenti attendevano da tempo.

Mentre si attende iOS 18.3 nel corso del prossimo mese, sono previsti ulteriori aggiornamenti incrementali per garantire la stabilità del sistema. Apple, al momento, non ha specificato quali bug siano stati corretti, per cui non ci si aspetta cambiamenti radicali. L’appuntamento è ora con la versione successiva, iOS 18.3, la cui prima beta ha visto la luce nel dicembre scorso e di cui si attende la release pubblica entro la fine del mese in corso, salvo imprevisti dell’ultimo momento.