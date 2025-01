iPhone 17: si prevede un ritorno alle origini che farà piacere ai nostalgici

L’evoluzione estetica degli iPhone è una storia fatta di cambiamenti, a volte radicali, in altri casi più trascurabili. Da sempre, Apple mette in pratica dei piccoli ritocchi al design del suo smartphone di punta, anche se l’aspetto complessivo rimane riconoscibile.

Nel corso degli anni, abbiamo assistito ad un’alternanza tra linee curve e spigoli netti. Il primo iPhone, ad esempio, era caratterizzato da bordi arrotondati, poi abbandonati in favore di un design più squadrato visto con l’iPhone 4. Successivamente, l’iPhone 6 ha riproposto forme più morbide, per poi tornare a linee più decise con l’iPhone 12 Pro, una scelta che però non ha sempre incontrato l’approvazione di tutti a causa della sua maneggevolezza non ottimale.

iPhone 17: un cambiamento dal sapore rétro

Sembra che ora, con l’iPhone 17, Apple sia pronta per fare un altro “passo indietro”. Secondo quanto riportato da un leaker cinese, l’azienda di Cupertino sembrerebbe intenzionata a ripristinare i bordi curvi, modificando la tecnica di unione tra il retro in vetro e la cornice metallica. Questa novità, però, potrebbe non riguardare tutti i modelli della serie iPhone 17 e si preannuncia come un ulteriore elemento distintivo tra le versioni standard e quelle Pro.

Non è tutto: le indiscrezioni relative ai prossimi iPhone 17 prospettano cambiamenti significativi anche per quanto concerne i materiali. Nello specifico, i modelli Pro e Pro Max dovrebbero abbandonare il titanio per tornare all’alluminio. Inoltre, la sporgenza della fotocamera posteriore potrebbe essere rivista, eliminando il vetro 3D ed optando per una barra metallica. Simili anticipazioni, tuttavia, sono state più volte smentite ma la pulce nell’orecchio rimane.

Come sempre, Apple mantiene il massimo riserbo sui suoi progetti futuri, quindi dovremo aspettare il lancio ufficiale, probabilmente a settembre, per scoprire come sarà davvero l’iPhone 17: ricordiamo inoltre che, assieme agli attesi smartphone, dovrebbero debuttare anche i nuovi modelli di Apple Watch e gli AirPods di fascia alta.