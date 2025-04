Samsung Galaxy A55, buone notizie: è finalmente arrivata la One UI 7

Anche i possessori degli smartphone di fascia media possono finalmente provare con mano il nuovo sistema operativo di Samsung.

In particolare, Samsung Galaxy A55 diventa ufficialmente il primo smartphone mid-range ad entrare nel programma beta di One UI 7, l’ultima interfaccia personalizzata dell’azienda sudcoreana, basata su Android 15. Si tratta di una svolta significativa: fino ad oggi, questa opportunità era riservata quasi esclusivamente ai top di gamma.

La prima versione beta di One UI 7 è ora disponibile per Samsung Galaxy A55

L’aggiornamento, inizialmente previsto per marzo, ha subito un leggero slittamento, ma è ora disponibile per gli utenti coreani. Partecipare alla fase di test è semplice: basta accedere all’app Samsung Members utilizzando l’account associato al proprio dispositivo, cliccare sul banner dedicato al programma beta e completare l’iscrizione. Una volta registrati, sarà possibile scaricare l’aggiornamento direttamente dalle impostazioni del telefono.

Anche se Samsung non ha ancora diffuso l’elenco ufficiale delle novità introdotte con One UI 7 su questo modello, è ormai noto che si andrà incontro ad una revisione grafica dell’interfaccia, ottimizzazioni delle performance e nuove funzionalità ispirate all’esperienza utente dei flagship.

La decisione di includere un dispositivo come il Galaxy A55 nel programma beta rappresenta un chiaro segnale di cambiamento nella strategia di Samsung, sempre più intenzionata a coinvolgere una fetta maggiore di utenti nel processo di sviluppo e testing delle nuove release. Dopo il lancio iniziale in Corea del Sud, il rollout della versione beta di One UI 7 dovrebbe estendersi presto anche ad altri mercati chiave come India, Regno Unito e Stati Uniti.

Nel frattempo, per i dispositivi di fascia alta il percorso è ormai a buon punto: molti utenti hanno già ricevuto la beta e, salvo imprevisti, l’aggiornamento definitivo potrebbe arrivare già entro la fine di aprile. State in campana però: nonostante l’attesa per One UI 7, Samsung sta già lavorando al diretto successore, vale a dire One UI 8.