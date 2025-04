Samsung Galaxy S26 Ultra senza S Pen? La notizia ha già creato il panico

La possibile conferma di una batteria da 5.000 mAh a bordo del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan del brand, ormai stanchi di vedere riproposti moduli con la stessa capacità sui top di gamma.

Tuttavia, questa volta Samsung pare intenzionata a rompere gli schemi con scelte progettuali drastiche. Tra le ipotesi più chiacchierate c’è quella dell’eliminazione del vano per la S Pen: una decisione audace, che potrebbe liberare spazio per una batteria più grande. Un rischio non da poco, considerando quanto la stilo sia da tutti considerata il simbolo della serie Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra senza S Pen, ma con una batteria maggiorata

Secondo quanto riportato dal leaker PandaFlashPro su X, Samsung starebbe sperimentando batterie al silicio-carbonio da ben 7.000 mAh: una tecnologia già testata da alcune aziende cinesi. Per fare spazio a questa nuova cella, si parla anche di un ripensamento del comparto fotografico: via il secondo teleobiettivo, sostituito da un sistema ad apertura variabile. Questa riprogettazione dovrebbe garantire un incremento fino al 40% della capacità rispetto agli attuali modelli.

Rimane però da sciogliere il nodo legato alla S Pen: senza un vano interno, la soluzione più probabile sarebbe un aggancio magnetico lungo i bordi piatti del Samsung Galaxy S26 Ultra, un’idea chiaramente ispirata all’Apple Pencil. Ciò significa che la S Pen potrebbe addirittura non essere inclusa fra gli accessori, rendendola acquistabile separatamente. Nel frattempo, i primi render mostrano bordi ancora più sottili e la solita fotocamera frontale nel foro, segno di come la tecnologia under-display sia stata rinviata ai modelli futuri.

Nei prossimi mesi arriveranno di sicuro nuove informazioni a riguardo, su cui vi terremo al corrente. Il lancio di Samsung Galaxy S26 Ultra, assieme agli altri modelli della nuova serie, è previsto per gennaio del prossimo anno e dovremmo assistere all’introduzione di due varianti, in base al chipset presente a bordo: Snapdragon 8 Elite 2 per i mercati di Stati Uniti, Cina e Canada, Exynos 2600 per gli altri.