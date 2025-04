iOS 18.4 sta uccidendo la batteria degli iPhone: come risolvere

Con l’aggiornamento ad iOS 18.4, Apple ha introdotto nuove emoji e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Le notizie, però, non sono tutte positive e quest’ultima release ha portato con sé anche un problema che gli utenti stanno segnalando in massa: con iOS 18.4, la batteria degli iPhone si scarica molto più rapidamente del solito.

Crollo della batteria sugli iPhone con l’aggiornamento ad iOS 18.4

Subito dopo il rilascio di iOS 18.4 da parte di Apple, i social sono stati invasi da lamentele: c’è chi ha parlato di un calo drastico dell’autonomia e chi è stato costretto a ricaricare il telefono più volte al giorno. Alcuni hanno notato un peggioramento improvviso dello stato della batteria, altri hanno definito la situazione addirittura “inaccettabile”.

Apple ha cercato di rassicurare gli utenti spiegando che, dopo un aggiornamento di iOS, è normale che il sistema esegua attività in background per qualche giorno, al fine di ottimizzare le prestazioni e rielaborare i dati. Questo processo temporaneo può effettivamente avere un impatto sull’autonomia. Per questo motivo, l’azienda consiglia di attendere almeno 48 ore prima di “gridare allo scandalo”: spesso, il problema si risolve spontaneamente.

Nel frattempo, per cercare di contenere quanto più possibile il battery drain, ci sono utili consigli da seguire. Riavviare l’iPhone può eliminare i piccoli bug di iOS, mentre controllare nelle impostazioni della batteria quali app stiano consumando più energia può aiutare a individuare altri servizi responsabili del brusco calo. Anche disattivare l’aggiornamento in background, spegnere Bluetooth e GPS quando non servono, o attivare la modalità a risparmio energetico, sono accorgimenti utili per contenere i consumi.

Se però la situazione non dovesse migliorare dopo i primi giorni, nonostante gli accorgimenti adottati, potrebbe trattarsi di un bug più serio, che Apple dovrebbe provvedere a correggere con un aggiornamento successivo di iOS, sul cui eventuale arrivo, come sempre, non mancheremo di informarvi.