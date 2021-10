iOS 15.1 Beta 3: arriva il ProRes, FINALMENTE

iOS 15.1 beta 3 permette agli utenti di acquisire video in ProRes nativamente su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. I videomaker potranno gioire, finalmente.

Il supporto al ProRes è dietro l'angolo con iOS 15.1

La beta 3 per sviluppatori iOS 15.1 appena rilasciata da Apple offre il supporto nativo per l'acquisizione video ProRes nell'app della fotocamera di sistema. La funzione arriva un paio di giorni dopo che Filmic Pro ha lanciato la possibilità di acquisire clip in ProRes nella sua popolare app video di terze parti.

Ricordiamo che la funzionalità in questione è disponibile solo per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Per abilitarla, vi basterà andare su Impostazioni → Fotocamera → Formati e abilitare l'interruttore Apple ProRes.

Attivando questo tasto virtuale, il sistema vi mostrerà i controlli della fotocamera aggiornati per Apple ProRes nell'app della fotocamera. Temnete presente che i filmati con questo standard consumano molto spazio di archiviazione. Apple avverte che un minuto di HDR ProRes a 10 bit è di circa 1,7 GB in HD e occupa 6 GB in 4K.

L'acquisizione ProRes è supportata fino a 30 fps a 4K e fino a 60 fps a 1080p per dispositivi con 256 GB di spazio di archiviazione e oltre. Se avete un iPhone 13 Pro con 128 GB di spazio di archiviazione però, sarete limitati alla sola acquisizione di video a 30 fps in FullHD.

Una volta abilitata questa feature, avviate l'app Fotocamera, passate alla modalità Video e toccate il pulsante ProRes nella parte superiore dell'interfaccia. A causa dei requisiti di archiviazione, gli utenti vedranno un “Tempo massimo” rimanente nella parte superiore della UI che cambierà in base alla risoluzione e alla frequenza dei fotogrammi con cui si sceglierà di girare una clip.

Al momento, non sembra che Apple permetta agli utenti di distinguere tra diversi tipi di acquisizione video ProRes. Filmic Pro, invece, permette di utilizzare il ProRes Proxy, ProRes LT, ProRes 422 e ProRes 422 HQ.

In base alle stime del tempo rimanente, sembra che l'OEM di Cupertin stia utilizzando la 422HQ. I colleghi di 9to5Mac confermano ciò.

Ciò che spicca sicuramente tra l'implementazione di Apple e quella di Filmic è il supporto della prima per il Dolby Vision HDR. Per coloro che desiderano mantenere la possibilità di riprendere filmati HDR ma con la massima qualità, al momento l'app nativa di sistema sembra essere sia l'opzione migliore per ora.

Pensate che utilizzerete questa feature? Fatecelo sapere. Li userete in ambito professionali?