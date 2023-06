WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo, ma non tutti sanno che offre la possibilità di inviare messaggi temporanei che si cancellano automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Questa funzione può essere utile per proteggere la propria privacy o per condividere informazioni sensibili senza lasciare tracce. Per inviare un messaggio temporaneo su WhatsApp basta attivare l’opzione messaggi effimeri, ma è importante anche conoscerne le caratteristiche e i limiti.

Cos’è un messaggio temporaneo su WhatsApp

Un messaggio temporaneo su WhatsApp è un messaggio che è presente nella chat solo per un limite di tempo, dopodiché il messaggio si cancella. La scelta del tempo è presente in tre varianti 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. I messaggi effimeri possono essere attivati o disattivati, per ogni chat individuale o di gruppo, e che non influisce sui messaggi inviati o ricevuti prima della sua attivazione. I messaggi temporanei possono essere di tipo testuale o multimediale, ovvero contenere foto, video, audio, documenti o contatti.

Il loro scopo? I messaggi a tempo cercano di rendere le conversazioni più private e sicure. Attenzione però, sono presenti dei limiti. I messaggi anche se a tempo, possono essere salvati attraverso uno screenshot o copiati prima della sua cancellazione. Inoltre, i messaggi temporanei potrebbero essere recuperati attraverso il backup o da applicazioni di terze parti. Pertanto, l’impostazione va utilizzata con accortezza e attenzione, ricordando che il contenuto della chat, anche se con un tempo limitato, rimane visibile e utilizzabile da chi lo riceve.

Come attivare i messaggi temporanei su WhatsApp

Per attivare i messaggi temporanei su WhatsApp è necessario seguire alcuni semplici passaggi, che variano a seconda del sistema operativo del proprio smartphone. Se l’operazione avviene Su Android, procedere con i seguenti passaggi:

Aprire WhatsApp;

Selezionare la chat in cui si vuole attivare i messaggi temporanei;

Toccare il nome del contatto o del gruppo in alto;

Toccare la voce “Messaggi effimeri”;

Toccare “OK” per procedere;

Selezionare la durata desiderata tra 24 ore, 7 giorni o 90 giorni;

Toccare “OK” per confermare.

Per attivare i messaggi temporanei di WhatsApp, su iPhone, ecco tutti i passaggi:

Aprire WhatsApp;

Selezionare la chat dove attivare i messaggi temporanei;

Toccare il nome del contatto o del gruppo in alto;

Toccare la voce “Messaggi effimeri”;

Selezionare la durata desiderata tra 24 ore, 7 giorni o 90 giorni;

Tornare indietro, le modifiche si salveranno automaticamente.

Per quanto riguarda le versioni per PC è possibile attivare i messaggi temporanei solo su WhatsApp web. Nello specifico sull’applicazioni WhatsApp per PC, l’opzione è visibile ma non è modificabile.

Ecco invece come procedere su WhatsApp Web:

Accedere al browser;

Cercare WhatsApp Web;

Selezionare e accedere su WhatsApp Web;

Aprire chat dove attivare i messaggi effimeri;

Toccare il nome del contatto o del gruppo in alto;

Selezionare nel menu “Info contatto” “Messaggi effimeri”;

Selezionare “Ok” nella nuova schermata “Inizia a usare messaggi effimeri”;

Scegliere e selezionare dal menu la durata desiderata tra 24 ore, 7 giorni o 90 giorni;

Tornare indietro, le modifiche si salveranno automaticamente.

Come disattivare un messaggio temporaneo su WhatsApp

Un messaggio temporaneo su WhatsApp, si distingue da un normale messaggio, perché sopra la foto della chat sarà presente un’icona a forma di orologio. Inoltre, nella chat appare una notifica che avvisa dell’attivazione o della disattivazione dei messaggi effimeri, visibile a tutti i componenti della chat. La notifica di WhatsApp è la seguente:

“Hai attivato i messaggi effimeri. I nuovi messaggi non saranno più visibili nella chat dopo 24 ore dall’invio, ad eccezione di quelli conservati. Tocca per modificare impostazione.”

Per disattivare i messaggi temporanei su WhatsApp basta seguire gli stessi passaggi descritti sopra per attivarli, proseguendo attraverso l’opzione “Messaggi effimeri” e scegliendo “No” al posto della durata. In questo modo, i nuovi messaggi inviati o ricevuti nella chat non saranno più effimeri, ma quelli già presenti rimarranno tali fino alla loro scadenza. Nel dettaglio ecco come fare:

Aprire WhatsApp;

Selezionare la chat in cui si vuole attivare i messaggi temporanei;

Toccare il nome del contatto o del gruppo in alto;

Toccare la voce “Messaggi effimeri”;

Selezionare “No”;

Tornare indietro le modifiche si salvano automaticamente.

WhatsApp avviserà tutti gli utenti presenti nella chat attraverso una notifica. Nello specifico la notifica sarà la seguente:

“Hai disattivato i messaggi effimeri. Tocca per modificare l’impostazione.”

Come inviare un messaggio temporaneo su WhatsApp

Per inviare un messaggio temporaneo su WhatsApp bisogna aver attivato la funzione dei messaggi effimeri nella chat desiderata. Dopodiché, si può procedere come segue:

Aprire la chat in cui si vuole inviare un messaggio temporaneo

Inserire il testo nel campo apposito in basso

Toccare l’icona per inviare il messaggio

Per inviare un file multimediale: