WhatsApp: c'è un importante aggiornamento per i messaggi effimeri

Nei mesi scorsi abbiamo annunciato l’arrivo di una nuova funzione per alcuni beta tester, scovata nella versione 2.23.4.18 di WhatsApp Beta per Android: la possibilità di conservare specifici messaggi effimeri.

In pratica, con l’ausilio di tale opzione, gli utenti possono evitare che determinati contenuti spariscano alla scadenza prestabilita: molto utile per conservare i messaggi più importanti.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Oggi, con il rilascio di WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.8.3 tramite il Google Play Store, tale funzionalità risulta applicabile cliccando sul simbolo del segnalibro collocato nell’intestazione della chat, come mostra lo screenshot condiviso da WABetaInfo:

Allo stesso modo, se qualcuno volesse far sparire un messaggio effimero di WhatsApp precedentemente conservato dovrebbe solamente cliccare sull’icona “rimuovi segnalibro” e quel contenuto verrebbe definitivamente eliminato, senza che altri utenti della chat possano ripristinarlo.

Non è tutto: nell’eventualità in cui altri avessero contrassegnato un tuo messaggio e tu volessi comunque farlo sparire, basterebbe procedere nella maniera appena descritta e rimuovere il segnalibro, facendo in modo che quel particolare contenuto non resti salvato nella chat di WhatsApp: l’ultima parola sui tuoi messaggi spetterebbe solo ed esclusivamente a te.

Come detto, la capacità di conservare messaggi effimeri è attualmente riservata ad alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android dal Play Store e, nelle prossime settimane, potremmo assistere al rilascio anche sulla versione ufficiale (a condizione che i test proseguano senza alcun intoppo).