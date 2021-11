Instagram: la crittografia end-to-end? Non per ora!

Facebook Messenger e Instagram potrebbero non ottenere la crittografia end-to-end fino al 2023. Curiosamente, la causa del ritardo ha a che fare con la sicurezza dell'utente.

Instagram non riceverà (per ora) la crittografia end-to-end: perché?

Meta, la società madre di Facebook non prevede di implementare la crittografia end-to-end (E2EE) per impostazione predefinita su Messenger e su Instagram fino al 2023, secondo quanto riportato per la prima volta dal giornale The Guardian.

La società ha unito le chat di Messenger e Instagram lo scorso anno, come parte del suo piano per creare un sistema di messaggistica unificato su tutte le sue piattaforme. E mentre i messaggi inviati tramite Messenger e Instagram possono essere E2EE, quest'opzione non è attivata per impostazione predefinita – e probabilmente non lo sarà – fino al 2023. WhatsApp invece, supporta l'E2EE per impostazione predefinita.

In un post su The Telegraph, Antigone Davis, capo della sicurezza di Meta, attribuisce il ritardo alle preoccupazioni sulla sicurezza degli utenti. Poiché E2EE significa che solo il mittente e il destinatario vedranno le loro conversazioni, Davis afferma che la compagnia vuole assicurarsi che ciò non interferisca con la capacità della piattaforma di aiutare a fermare le attività criminali.

Una volta che E2EE sarà disponibile per impostazione predefinita, Davis osserva che la società “utilizzerà una combinazione di dati non crittografati nelle nostre app, informazioni sull'account e rapporti degli utenti” per mantenerli al sicuro, il tutto “aiutando gli sforzi per la sicurezza pubblica“.

In un post sul blog all'inizio di quest'anno, Meta ha affermato che la crittografia end-to-end predefinita sarebbe diventata disponibile su Instagram e Messenger “non prima del 2022”. Ma ora, Davis afferma che Meta vuole “fare bene“, quindi prevede di ritardare il debutto dell'opzione fino al 2023.

Nel 2023 entrerà in vigore anche la legge sulla sicurezza online del Regno Unito, che richiederà piattaforme online per proteggere i bambini e affrontare tempestivamente i contenuti offensivi. Ciò potrebbe ostacolare i piani di Facebook di abilitare l'E2EE come impostazione predefinita, poiché il ministro degli Interni del Regno Unito, Priti Patel, ne ha criticato il suo utilizzo in passato.

Secondo un rapporto della BBC, Patel afferma che la crittografia end-to-end potrebbe rendere più difficile prevenire gli abusi sui minori online, affermando: “Purtroppo, in un momento in cui dobbiamo agire di più… Facebook sta ancora perseguendo piani E2EE che pongono il bene lavoro e i progressi che sono già stati fatti a rischio”.