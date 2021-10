Facebook cambia nome: date il benvenuto a "Meta"

Facebook ha appena rivelato il suo nuovo nome: d'ora in poi, la compagnia si chiamerà “Meta”. La società ha annunciato il rebranding durante il Facebook Connect.

Facebook e il rebranding, in poche parole

Il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato oggi, nel corso del suo evento “Facebook Connect, che il nuovo nome della società sarà Meta. “Siamo un'azienda che costruisce tecnologia per connettersi“, ha affermato Zuckerberg. “Insieme, possiamo finalmente mettere le persone al centro della nostra tecnologia. E insieme, possiamo sbloccare un'economia dei creatori enormemente più grande“.

“Per riflettere chi siamo e cosa speriamo di costruire“, ha aggiunto. Ha detto che il nome Facebook non comprende completamente tutto ciò che l'azienda fa ora ed è ancora strettamente legato a un prodotto. “Ma nel tempo, spero che saremo visti come una società del metaverso“.

Zuckerberg possiede l'handle Twitter @meta (i cui tweet sono protetti al momento della stesura di questo documento) e meta.com, che ora reindirizza a una pagina di benvenuto su Facebook che delinea le modifiche.

Il rebrand fa parte degli sforzi dell'azienda per cambiare rotta dall'essere conosciuta solo come una società di social media per concentrarsi sui piani di Zuckerberg per la costruzione del metaverso. A luglio, la compagnia ha ribadito che nel corso dei prossimi anni, Facebook “passerà efficacemente dalle persone che ci vedono principalmente come una società di social media a una società del metaverso“.

Zuckerberg ha scritto in un post sul blog oggi che la struttura aziendale della società non cambierà, ma cambierà il modo in cui riporta i risultati finanziari. “A partire dai nostri risultati per il quarto trimestre del 2021, prevediamo di rendicontare su due segmenti operativi: Family of Apps e Reality Labs“, ha spiegato. “Intendiamo anche iniziare a negoziare con il nuovo ticker azionario che abbiamo riservato, MVRS, il 1 dicembre. L'annuncio di oggi non influisce sul modo in cui utilizziamo o condividiamo i dati“.

Ultimamente, Facebook è stato oggetto di un attento esame nelle ultime settimane, dopo che le rivelazioni basate su documenti interni dannosi forniti al Wall Street Journal dall'informatore Frances Haugen hanno mostrato, tra le altre cose, che la piattaforma Instagram era diventata un luogo tossico per gli adolescenti, in particolare per le ragazze. E le autorità di regolamentazione antitrust stanno spingendo per lo scioglimento della società, poiché la fiducia del pubblico nella piattaforma dei social media sta venendo meno.

Lunedì scorso invece, diverse testate giornalistiche hanno pubblicato ulteriori dettagli sui documenti interni divulgati alla Securities and Exchange Commission e forniti al Congresso in forma scritta. Gli esperti hanno mostrato la profonda preoccupazione tra i ricercatori di Facebook per il fatto che la sua base di utenti stava invecchiando e che la piattaforma stava perdendo appeal tra le generazioni più giovani.

Cos'è il metaverso?

Giusto per fare il punto, il metaverso sarà semplicemente, uno spazio social virtuale in 3D dove si potranno condividere esperienze immersive con altri utenti, anche quando non si potrà stare insieme fisicamente; inoltre, si potranno fare insieme cose che non si potrebbero fare nel mondo reale. Il confine fra videogame e realtà diventa sempre più sottile.

Mark Zuckerberg conclude poi: