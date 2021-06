Secondo quanto dichiarato dal governo del Regno Unito, pare che i funzionari locali abbiano avviato un'indagine sul duopolio di Apple e Google all'interno del mondo dell'ecosistema mobile.

Regno Unito versus Apple e Samsung: che succede?

La Competition and Markets Authority (CMA) britannica ha annunciato un'indagine sul “duopolio” di Apple e Google sugli ecosistemi mobili. Lo sviluppo arriva solo un giorno dopo che un'indagine simile è stata avviata anche in Giappone. Sembra che il CMA esaminerà il “duopolio effettivo” dei due giganti della tecnologia in merito alla fornitura di sistemi operativi (iOS e Android) nell'App Store e nel Google Play Store o all'interno del mondo dei browser mobili come Safari e Chrome.

Il dipartimento definisce “ecosistemi mobili” i “gateway attraverso i quali i consumatori possono accedere a una varietà di prodotti, contenuti e servizi“, il che significa che l'indagine riguarderà una gamma di servizi e prodotti.

Questa operazione sarà di ampia portata, con il CMA che esprime le proprie perplessità e preoccupazioni sui gateway nidificati che vengono creati a seguito del dominio della coppia sull'ecosistema mobile. L'ente ritiene che i consumatori potrebbero “perdere in una vasta gamma di aree” a causa del presunto duopolio, portando a “ridotta innovazione” e “prezzi più alti“. Inoltre, l'indagine esaminerà anche l'effetto del potere di mercato delle società su altre attività, inclusi sviluppatori di app e inserzionisti.

Questo nuovo sviluppo arriva in un momento in cui la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito stava già indagando sulle politiche dell'App Store di Apple. Le indagini di mercato possono formulare raccomandazioni al governo o ad altri organismi nel Regno Unito, fornire indicazioni ad aziende e consumatori e molto altro ancora.

