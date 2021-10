Facebook Messenger per iOS: nuovi sticker AR per le videocall

Facebook annuncia oggi che nuovi sticker, che portano nuove esperienze AR, sono disponibili all'interno delle videochiamate di Messenger e Messenger Room; non di meno, si apprende che presto arriveranno anche su Instagram.

Secondo un post sul blog, queste nuove esperienze AR possono “essere usate da tutti durante una videochiamata e, allo stesso tempo, consentono un modo più divertente e coinvolgente per connettersi con amici e familiari”.

Ci sono oltre 70 nuovi effetti che gli utenti possono usare durante una videochiamata con un amico, che vanno da un gioco in cui si compete per costruire il miglior hamburger ad un effetto con un simpatico gatto arancione che entra negli schermi.

Inoltre, alla fine di ottobre, Facebook amplierà l'accesso all'API Spark AR Multipeer per consentire a più creatori e sviluppatori di creare effetti interattivi per le videochiamate.

Gli effetti di gruppo consentono inoltre ai creatori di portare le loro idee creative nell'esperienza di videochiamata di Messenger. Fino ad ora, molti effetti AR sono stati un'esperienza da solista, come aumentare una foto o un video per Storie o Reels. Siamo entusiasti di vedere come i creatori, come Ross Wakefield che ha progettato l'effetto “Blow the Dandelion”, espanderanno la loro creatività con gli effetti di gruppo, aiutando gli utenti ad approfondire le connessioni con amici e familiari in tempo reale.