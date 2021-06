In queste ore sono appena state svelate nuove informazioni riguardanti il famigerato mini frigo di casa Microsoft a forma di Xbox Series X. Stando a quanto si apprende, questo prodotto dovrebbe essere reso disponibile all'acquisto durante le festività natalizie.

Xbox Series X: shut up Microsoft, and take my money!

Xbox Series X ha la forma di un frigorifero. Microsoft lo sa bene ed è per questo che l'anno scorso ha capitalizzato il meme e ha realizzato un vero frigo che sembra una versione gigante della console che ha regalato ad un fortunato vincitore e ad alcune celebrità online. Ad aprile di quest'anno invece, ha annunciato che avrebbe realizzato una versione Mini del suddetto prodotto, che le persone potranno acquistare senza alcun problema. Ora pare che abbia mantenuto quella promessa visto che il Mini Frigo Xbox è ora ufficiale.

L'elettrodomestico è stato svelato durante l'evento Xbox + Bethesda E3, con la promessa da parte di casa Redmond essere disponibile in tempo per le vacanze natalizie di quest'anno.

Non ci sono ancora informazioni sul prezzo, ma dovrebbe essere molto più economico del cartellino del prezzo di 499 euro della versione ufficiale da cui prende ispirazione (leggasi console). Qualunque sia il prezzo, questa è una bella aggiunta se avete già Xbox Series X in casa o se, semplicemente, amate i gadget di Microsoft. Perché no, anche solo per prendere una bevanda fresca con tanto stile. Speriamo solo che le unità del frigorifero non scarseggino come la console…

Nelle notizie correlate, sappiate che la disponibilità della Series X è alquanto scarna, mentre la Series S si trova in commercio più facilmente. Molto spesso torna disponibile su Amazon anche per diversi giorni, al contrario della sorellona gigante.

Voi acquisterete il frigo Xbox? Fatecelo sapere!

