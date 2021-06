Microsoft ha recentemente annunciato che le nuove Xbox Series X/S supporteranno la tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution) di AMD. Questa feature è abbastanza nuova ed è stata rilasciata al Taipei International Computer Show (TICS).

Xbox Series X/S: come funziona la nuova tecnologia?

Per chi non lo sapesse, l'FSR di AMD è un punto di riferimento sul mercato che mira a sfidare la tecnologia DLSS di Nvidia. L'obiettivo principale di questa tecnologia è fornire un frame rate più elevato per le console di gioco. In poche parole, l'FSR è una funzionalità di miglioramento dell'elaborazione grafica.

Quando AMD ha rilasciato la suddetta funzionalità, ha affermato che la tecnologia è sviluppata attorno ad avanzati algoritmi di ingrandimento spaziale che ottimizzano il gioco attraverso bordi di altissima qualità e dettagli pixel unici. Ovviamente, la compagnia ha dovuto testare questa tecnologia con un gioco attivo di super qualità. Si è scoperto che l'Xbox Series X che esegue la “Fall of the Gods” a risoluzione 4K raggiunge i 49 fps. Tuttavia, dopo aver attivato l'FSR, il numero di fotogrammi è aumentato a 78 fps. Questo rappresenta un aumento del 59% ma, allo stesso tempo, l'opzione supporta anche la normale modalità di qualità, bilanciamento e prestazioni con risoluzione 4K. In questa modalità, gli FPS del gioco potranno essere aumentati a dismisura.

La console di gioco di Microsoft non sarà l'unico dispositivo a utilizzare l'FSR di AMD. Secondo la società, le schede grafiche Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500 e RX Vega, così come tutti i processori Ryzen con schede grafiche Radeon, saranno in grado di abilitare la funzione FSR.

Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui la tecnologia sarà disponibile solo per gli sviluppatori piuttosto che per gli aggiornamenti hardware. Pertanto, non è chiaro quando i giochi su Xbox potranno godere di questa novità software.

Secondo Microsoft, gli utenti dell'anteprima interna di Xbox Series X/S potranno testare presto Dolby Atmos e Dolby Atmos/Vision. Questa caratteristica dovrebbe consentire ai giocatori di godere di un'esperienza audio e video migliore rispetto all'HDR. Tuttavia, ci sono anche segnalazioni che questa funzione sarà esclusiva di Microsoft per due anni.

Tuttavia, da allora Microsoft ha negato di avere un tale accordo di esclusività in atto. La società ha detto:

Un post sul blog è stato pubblicato per errore da un team Xbox locale che includeva informazioni imprecise sull'esclusività di Dolby Atmos e Dolby Vision su Xbox Series X|S. Non esiste un accordo di esclusività di nessuna delle due tecnologie su Xbox. Siamo orgogliosi di collaborare con Dolby per offrire Dolby Atmos e Dolby Vision ai giocatori su Xbox e presto avranno altro da condividere sulla disponibilità generale di Dolby Vision su Xbox Series X|S.

Microsoft

