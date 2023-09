IFA 2023: tutte le novità della fiera dell’elettronica di Berlino

Come ogni anno si è tenuta a Berlino la nuova edizione di IFA 2023, la fiera della tecnologia, durata circa una settimana e con ben 27 padiglioni ricchi di novità e di prodotti. Dagli elettrodomestici alla mobilità, dai TV ai computer, dalla smart home ai telefoni, abbiamo avuto la possibilità di parlare con molti operatori del settore e vedere i trend del mercato.

Linea comune della maggior parte degli espositori è stata la sostenibilità; fra i termini più utilizzati c’è stata indubbiamente la sigla PCR – post-consumer recycled – ad indicare plastiche, vetri e metalli riciclati da prodotti ormai giunti a fine vita, ma anche le plastiche raccolte in mare.

E se quindi ormai la maggior parte delle confezioni sono in cartone riciclabile, e gli inchiostri a base di soia, anche i prodotti elettronici vengono costruiti il più possibile con materiali riciclati, contribuendo così a minori emissioni e ad una migliore conservazione dell’ambiente.

Vediamo quindi quali sono i prodotti e i produttori che più ci hanno colpito durante questa edizione di IFA 2023, esaminando le varie categorie presenti in fiera.

Smartphone

IFA non è mai stata la fiera degli smartphone, sebbene negli anni passati abbia ospitato le presentazioni di modelli importanti come i Note di Samsung e i Mate di Huawei. Quest’anno non sono mancati gli accessori, ma dal punto di vista dei device le novità sono state ben poche.

Ha aperto TCL, che ha ufficializzato due nuovi smartphone NXTPAPER 40 – un 4G e un 5G – caratterizzati dall’innovativa tecnologia del display sviluppato dall’azienda per risultare simile alla carta e ridurre quindi l’affaticamento della vista.

Anche Fairphone ha presentato la quinta iterazione del suo smartphone equo e modulare. Fairphone 5 è realizzato per oltre il 70% con materiali equi e riciclati, e grazie alla modularità permette di cambiare facilmente alcuni componenti o di ripararlo in autonomia.

Vale la pena menzionare Tecno, azienda molto forte nei mercati asiatici e anche in Africa, che ha proposto un modello rollable, il Phantom Ultimate, che ci mostra le capacità dell’azienda anche in fascia alta, e chissà che questo non sia l’anno dell’arrivo in Europa visto lo spazio apertosi dopo l’abbandono di vivo e OPPO in molti mercati del nostro continente.

Infine, anche Honor ha portato sul palco di Berlino i suoi nuovi pieghevoli: un insolito rebrand del Huawei Mate XS trasformato in borsetta ed il sottile Honor Magic V2, dal design gradevole ma di cui non conosciamo l’effettiva disponibilità nei negozi italiani.

Accessori

Sul fronte degli accessori invece abbiamo trovato davvero tante novità. Parola d’ordine Qi2, il nuovo standard per la ricarica rapida ufficializzato dal Wireless Power Consortium (WPC) che porta l’allineamento magnetico su tutti i dispositivi che lo adottano, e quindi in pratica rende gli smartphone Android compatibili con il MagSafe di Apple.

Fra questi vale la pena menzionare Belkin, che ha proposto una gamma intera di accessori compatibili con Qi2, ma anche Aukey – particolarmente interessanti i supporti per la ricarica con ventola di raffreddamento, Baseus e Scosche. Soprattutto Scosche, poi, ha lanciato il praticissimo Double Up, un accessorio che funziona come multipresa da auto, aggiungendo due prese accendisigari e due porte USB-C per ampliare le possibilità di ricarica in macchina.

Rolling Square, azienda svizzera di Chiasso, ha portato il nuovo power bank da portachiavi Tau 2, un prodotto davvero interessante dal momento che essendo sempre in tasca ci permette di avere a disposizione quel po’ di carica necessaria per arrivare a fine giornata, ma non sono mancati gli altri accessori come i caricabatteria GaN, gli ottimi cavi InCharge con connettori universali per qualsiasi dispositivo, e gli auricolari a conduzione ad aria Hypen Aria.

Sempre interessanti poi le proposte di Peak Design, anch’essa con un nuovo supporto auto compatibile con MagSafe e Qi2 accanto agli ottimi accessori per mobile e all’ampia gamma di zaini e borse, mentre sul mondo della ricarica GaN segnaliamo l’immancabile Anker e la più giovane Voltme, entrambe con una linea completa di caricatori multipresa e power bank dalle dimensioni contenute.

Concludiamo con Zens, che ha presentato una base di ricarica per iPhone che sfrutta le caratteristiche del nuovo iOS 17 e trasforma l’iPhone in una radiosveglia, e con Panzer Glass che integra il nuovo materiale D3O per rendere ancora più resistenti i propri vetri e custodie.

Audio

Molte anche le novità del mondo audio ad IFA 2023, ma fra i tanti stand di aziende provenienti da tutte le parti del mondo abbiamo voluto selezionarne tre che hanno portato sul mercato novità rilevanti.

JBL ha presentato la linea JBL Authentics, composta da tre speaker di diverse dimensioni tutti accomunati dal design retrò dei modelli che l’azienda produceva negli anni ‘70 e dall’inconfondibile audio JBL; con tre configurazioni diverse di driver interni, questi altoparlanti integrano Alexa e Assistente Google – per la prima volta contemporaneamente – per entrare a far parte della smart home, e riescono a riempire anche grandi ambienti con un suono pieno e ben bilanciato.

Non manca Jabra, la vera pioniera quando si parla di auricolari Bluetooth, che ha portato i nuovissimi Elite 10 con Dolby Atmos e tracciamento del movimento della testa, e gli Elite 8 Active con la più elevata resistenza ad immersioni e urti. Come sempre Jabra combina design gradevole, comfort e qualità audio superiore, sia per chi vuole ascoltare musica che per chi invece deve lavorare per molte ore al telefono, e i nuovi Elite 10 si candidano ad essere i migliori auricolari TWS dell’anno.

Infine, Soundcore – il brand dedicato alla musica di Anker – presenta le nuove cuffie over-ear Space One, con design leggero e cancellazione del rumore avanzata ad un prezzo davvero competitivo, accanto allo speaker Motion X600 con audio spaziale.

TV

Fra i tanti produttori di TV presenti in fiera spicca TCL, che con la nuova gamma QD-Mini LED porta il numero di zone per la retroilluminazione ad un livello mai visto e lancia un modello da addirittura 115” che però non arriverà in Italia. In arrivo però un nuovo modello da 98” che abbiamo potuto ammirare e che potrà arricchire i salotti particolarmente ampi.

Compie invece 130 anni Thomson, brand francese che torna in Italia con una gamma completa di televisori rivolti a tutte le categorie di utenti. Dalla gamma Easy TV agli OLED top di gamma, passando per QLED e Mini LED, l’azienda ha il TV giusto per qualsiasi stanza e adatto a qualsiasi tasca, senza dover rinunciare alla qualità delle immagini – anche TV a 12V fino a 32” per camper e roulotte. Inoltre, a partire dal 2024, tutti i TV Thomson avranno la nuova interfaccia Google TV, un riconoscimento importante anche da parte di Big G che la concede solo alle aziende che rispettano dei precisi requisiti qualitativi. Allo stand abbiamo trovato poi anche monitor per PC e proiettori, tutti in arrivo nei prossimi mesi.

PC e Gaming

Ma Thomson non è solo TV, e ad IFA 2023 mostra anche una nuova gamma di notebook dal design sottile e leggero, con processori Intel di 13a generazione e SSD fino a 1TB. In particolare, la A Series è perfetta per la portabilità ed il lavoro, ma sono in arrivo nel nostro paese anche dei modelli progettati specificatamente per il gaming.

Gaming che vede l’arrivo di una nuova console portatile con Lenovo Legion Go, un dispositivo molto interessante su piattaforma AMD Ryzen che permette di portare ovunque i giochi per Windows.

Interessante poi il MegaBook di Tecno con la scocca che cambia colore se esposta alla luce del sole, mentre l’italianissima Microtech porta a IFA 2023 un configuratore per PC Gaming che permette a tutti di progettare in autonomia una macchina per il gioco, scegliendo ogni singolo componente o affidandosi a scelte più comuni rimanendo all’interno di una fascia di prezzo preimpostata.

Aggiungiamo poi una menzione per Verbatim, azienda storica del settore storage, che porta nuove SSD sia portatili che da installare all’interno di PC ed annuncia il lancio di nuovi accessori per la ricarica dei dispositivi elettronici e nuove action camera.

Wearable

La presenza degli wearable è stata inferiore rispetto agli anni passati, e se lo stand Fitbit ha tenuto in mostra i modelli del 2022 e il Pixel Watch di cui attendiamo un rinnovamento, l’unica vera novità arriva da Zepp che lancia il nuovissimo Amazfit Balance, uno smartwatch che alle tante funzioni del precedente GTR 4 aggiunge – finalmente – i pagamenti contactless grazie alle partnership con Mastercard e con Nexi. Balance mantiene le linee degli orologi lifestyle, amplia ulteriormente il numero di sport supportati e continua a supportare Alexa, che può essere chiamata con la semplice pressione della corona.

Smart Home

Il settore della smart home è in continua crescita e le soluzioni disponibili sono davvero tante. Fra quelle che abbiamo visto in fiera vogliamo evidenziare il settore della sicurezza, che ha visto arrivare Signify – ovvero Philips Hue – con una gamma di telecamere di sorveglianza e di sensori per la casa che si integrano al meglio con le luci dell’azienda grazie anche alla rinnovata app Hue. Signify ci ha anche comunicato una data ufficiale per l’aggiornamento dello Hue Bridge che porterà finalmente il supporto a Matter, che sarà ricevuto da tutti gli utenti Hue entro la fine di settembre.

Novità anche da Assa Abloy, azienda proprietaria del marchio Yale: arriva un nuovo sistema di allarme smart, caratterizzato da un hub ancora più prestante e in grado di interagire con oltre 100 dispositivi fra sensori, videocamere e serrature per porte e garage; inoltre, Yale lancia una nuova gamma di videocamere da interno e da esterno, oltre ad un videocitofono che si integra perfettamente con gli altri componenti del sistema, accessibile da remoto tramite l’app – anch’essa aggiornata.

Sul fronte riscaldamento non manca Tado°, che aggiunge ai suoi dispositivi smart per il controllo degli impianti di riscaldamento un nuovo controller per le pompe di calore – che sempre di più stanno prendendo piede in Europa e che nei prossimi anni dovranno sostituire le caldaie a gas. Tado° lancia anche una nuova soluzione per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici, ma al momento i vantaggi possono essere apprezzati solo nei paesi con tariffe elettriche variabili in base alle condizioni meteo, e quindi non in Italia.

Energia

Decisamente in crescita il settore dell’energia, con decine di nuove aziende che colgono l’occasione per unirsi alla produzione di generatori di corrente e mostrarle a IFA 2023. Il risultato è una moltitudine di power station di design e caratteristiche diverse, ma che a volte non ci danno la sensazione di essere solide come quelle di aziende che invece hanno creato questo settore già da una decade e oltre.

Come Jackery, che lancia i due nuovi modelli Explorer 1000 Plus e 300 Plus, con batterie LiFePo4 ed un design gradevole, per adattarsi alle diverse esigenze e che si aggiungono all’ampia gamma di prodotti lanciati negli ultimi mesi. E come EcoFlow, che annuncia Delta Pro Ultra per il mercato americano ed espone, accanto alle power station delle linee Delta e River, anche le soluzioni smart disponibili in Europa, come il condizionatore portatile Wave 2 e il frigorifero a compressore Glacier.

Novità anche da Anker, che lancia il brand Solix per le soluzioni ad energia solare, e per TCL che annuncia la soluzione Photovoltaic Technology.

Mobilità

Immancabile a IFA 2023 il settore della mobilità elettrica, che se quest’anno non ha visto la presenza delle aziende di automotive, impegnate in contemporanea alla fiera di Monaco, ha comunque avuto una buona partecipazione in termini di biciclette e monopattini elettrici.

Nella prima categoria possiamo evidenziare una gamma intera di biciclette a pedalata assistita lanciate dall’italianissima Nilox, che rinnova completamente la sua lineup e si adegua a tutte le richieste del nuovo codice della strada. Nilox ci dice inoltre che l’intera gamma di biciclette elettriche non sarà coinvolta nell’obbligo di assicurazione, trattandosi solo di modelli a pedalata assistita.

Entra nel settore delle e-bike ibride anche Sharp, con un modello dal design italiano chiamato Milano, e adotta un gradevole design italiano anche il nuovo monopattino S65C di Navee.

Cucina

Soluzioni interessanti anche per quanto riguarda gli elettrodomestici per la cucina, sempre più smart e con sempre più funzioni che ci permettono di cucinare velocemente e in modo più salutare.

Ha aperto le presentazioni a IFA 2023 Ninja, sicuramente fra le aziende più apprezzate grazie a prodotti come il Woodfire e la gamma Foodi. Le novità presentate in fiera comprendono la friggitrice ad aria FlexDrawer, capace di trasformarsi all’occorrenza in un dispositivo a due zone di cottura separate o a zona unica più grande. Interessante poi anche il nuovo frullatore portatile Blast, disponibile in sei colori e ricaricabile con porta USB-C, per preparare un frullato, uno shake o un cocktail frozen ovunque ci troviamo. Infine, Ninja ha annunciato la disponibilità anche per il mercato europeo del Woodfire Oven, dopo il grande successo riscosso negli Stati Uniti.

Friggitrice ad aria due in uno anche per Russell Hobbs, che con Satisfry Snappi propone una sua soluzione per separare i cibi in due compartimenti distinti, mentre Typhur Dome è una friggitrice caratterizzata dall’ampia superficie di cottura: il design ricorda quello dei forni da pizza, ed infatti Dome può cuocere in pochi minuti anche una pizza da 30cm di diametro grazie al cassetto più largo delle altre friggitrici ad aria. Sempre da Typhur, poi, abbiamo InstaProbe, un termometro in grado di leggere la temperatura interna dei cibi in cottura in circa mezzo secondo, così da permetterci di avere il livello di cottura ottimale senza bisogno di tenere aperto il cassetto per troppo tempo facendo entrare aria fredda.

Pulizia della casa

Concludiamo la nostra panoramica con i prodotti per la pulizia della casa, un altro settore che sta crescendo sempre di più e che sempre più si integra con la nostra smart home. Anche qui le novità viste a IFA 2023 sono state molte, dai robot alle lavapavimenti, dagli aspirapolvere alle soluzioni integrate.

Shark Clean ha presentato Cordless Detect Pro, un’aspirapolvere con stazione di svuotamento automatico, e con tutte caratteristiche da top di gamma per pulire semplicemente la casa, compresa l’aspirazione dai lati e la luce per evidenziare dove si trova lo sporco, accanto anche nuovi modelli per la pulizia di tappeti e divani.

Anche Tineco ha portato Pure One Station, sempre con stazione di svuotamento, ed ha ufficializzato i nuovi modelli della serie Floor One S7: un modello Combo ed uno Steam, per la pulizia a vapore.

Due sono invece i robot che vogliamo menzionare: Ecovacs, Deebot X2 Omni, un robot di forma quadrata capace di pulire meglio le zone vicine agli angoli e con potenza di aspirazione di ben 8000Pa, dotato di mappe 3D e navigazione con intelligenza artificiale e di una stazione di ricarica che provvede anche allo svuotamento e alla pulizia dei panni; e MACH R1 Always Clean di Eufy (il brand per la casa di Anker) che propone un rullo autopulente in tempo reale con disinfezione ad ozono.