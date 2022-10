Peak Design Mobile: cover e accessori per smartphone

Abbiamo conosciuto Peak Design durante la scorsa edizione dell’IFA di Berlino, e siamo rimasti sorpresi dalla varietà dei prodotti sviluppati dall’azienda, e soprattutto dalla qualità degli stessi. Fra i tanti, vogliamo parlare di Peak Design Mobile, una collezione di cover e accessori per smartphone, studiati per avere lo smartphone sempre disponibili per qualsiasi attività vogliamo fare, e sfruttare le potenzialità del MagSafe anche su smartphone diversi dai più recenti iPhone.

Al centro di Peak Design Mobile abbiamo le Everyday Case, una serie di cover sottili e con bordi rinforzati per proteggere lo smartphone da cadute, e con un rivestimento in nylon che dona eleganza e una texture piacevole al tatto. Tutte le Everyday Case sono dotate della tecnologia SlimLink proprietaria di Peak Design, compatibile con il MagSafe di Apple ma con in più la sicurezza di un attacco stabile per tutte quelle occasioni in cui non vogliamo rischiare di perdere lo smartphone, come in moto o durante un salto in bunjee jumping.

Le Everyday Case sono disponibili per tutti i modelli più recenti di iPhone, di Google Pixel e di Samsung serie S, ma per tutti gli altri l’azienda ha pensato ad un adattatore universale che rende qualsiasi smartphone compatibile con tutti gli accessori Peak Design ma anche con tutti quelli MagSafe.

Accanto alle cover, Peak Design ha sviluppato tutta una serie di accessori e supporti per avere lo smartphone sempre a portata di mano. Alcune di queste soluzioni sono veramente geniali, altre aggiungono qualcosa in più rispetto a quanto già visto da altri produttori.

Fra gli accessori che più ci hanno colpito segnaliamo il Mobile Tripod, una struttura in metallo sottile che si applica sul retro dello smartphone senza aumentarne troppo lo spessore, e che comprende tre gambe che – una volta aperte – sorreggono lo smartphone nella posizione scelta. Ideale per fotografi che vogliono catturare un paesaggio notturno al volo, o per vlogger che vogliono raccontare la loro storia ovunque si trovino.

Molto interessante anche il Mobile Creator Kit, che permette di collegare in modo rapido e semplice lo smartphone a qualsiasi accessorio per GoPro o con vite da 1/4″, e compatibile anche con attacchi Arca Swiss di treppiedi ed accessori come Peak Design Capture, così da avere lo smartphone sempre nella corretta posizione ad esempio sullo spallaccio dello zaino per fare riprese POV durante un’escursione o sul casco durante una corsa in moto.

Utile poi il Mobile Wallet, disponibile anche con Stand, e realizzato con lo stesso materiale della Everyday Case. Peak Design Mobile Wallet si applica magneticamente alla cover e può portare fino a 7 fra documenti e carte di credito, con uno spessore davvero contenuto.

Non mancano, infine, tutte le soluzioni di montaggio dello smartphone, che grazie a delle alette di sicurezza ci permettono di usare l’aggancio magnetico SlimLink anche in moto e in bicicletta, o di montare lo smartphone ovunque con lo Universal Bar Mount utile anche per i carrelli della spesa o per il passeggino.

