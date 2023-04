Da EcoFlow tre nuovi prodotti per la vita all'aria aperta e non solo

EcoFlow è un’azienda che conosciamo molto bene, con tutte le sue soluzioni rivolte al risparmio energetico come le power stations e generatori solari. Tra i best seller dell’azienda abbiamo infatti le linee River, con accumulatori compatti e dalla capacità inferiore ai 1000Wh per una maggiore portabilità, e Delta, con capacità superiore ai 1000Wh e quindi capaci di gestire anche gli elettrodomestici della casa e funzionare come backup. Tutte queste soluzioni sono poi alimentabili attraverso pannelli solari, così da rendere la produzione di energia sostenibile oltre che ridurre la bolletta elettrica.

Ultimamente l’azienda ha iniziato a differenziarsi dai propri principali competitor proponendo dispositivi innovativi come EcoFlow Wave, un condizionatore portatile in grado di rinfrescare rapidamente un ambiente di circa 10mq grazie ad una capacità di 4000BTU. E durante lo scorso CES di Las Vegas, EcoFlow ha anticipato una nuova generazione di Wave insieme ad una coppia di altri prodotti, di cui oggi abbiamo tutte le informazioni e la disponibilità al preordine. Vediamoli nel dettaglio.

EcoFlow Wave 2

Dopo il successo di Wave arriva quindi EcoFlow Wave 2, nuove edizione del condizionatore portatile che aumenta la capacità e raddoppia in funzionalità. Adatto per ambienti di dimensioni ridotte, ma utile anche all’aperto, Wave 2 riesce a raffreddare un ambiente di 10mq di 10°C in soli 10 minuti grazie alla capacità di ben 5100BTU. Perfetto quindi per camper, camion, ma anche stanze in casa, Wave 2 può anche portare un gradevole refrigerio all’aperto durante una calda giornata estiva. Ma la più grande novità rispetto alla prima generazione sta nella possibilità di riscaldare gli ambienti e non solo di rinfrescarli: con una potenza in riscaldamento di 6100BTU possiamo migliorare rapidamente la temperatura della stanza o della roulotte.

Rispetto al primo Wave abbiamo anche una riduzione delle dimensioni del 22% circa, e con la batteria opzionale da 1159Wh possiamo avere circa 8 ore di autonomia. Wave 2 è compatibile con tutte le power station EcoFlow, e con i pannelli solari dell’azienda, per uno stile di vita ancora più sostenibile.

EcoFlow Glacier

Novità assoluta, invece, per EcoFlow Glacier, un frigorifero a compressione portatile con macchina del ghiaccio incorporata. Che si tratti di un picnic con gli amici, di una vacanza in campeggio o di una giornata in barca, Glacier ha tutto lo spazio per mantenere alimenti e bevande alla giusta temperatura e per molte ore. Trattandosi di un frigo a compressione possiamo scegliere la temperatura dei comparti interni, riuscendo a scendere anche sotto allo zero per conservare cibi surgelati.

Il comparto per la conservazione ha capacità di 38 litri, può arrivare da 30°C a 0°C in soli 15 minuti, e può essere usato come ambiente unico oppure essere separato in due aree distinte, così da avere ad esempio le bibite fresche da un lato e i gelati dall’altro. Il separatore, quando non in uso, ha la doppia funzione di tagliere, e durante gli spostamenti possiamo applicare una coppia di rotelle ed un manico per maggiore comodità. Inoltre, un cassettino nella parte superiore è capace di produrre 18 cubetti di ghiaccio in 12 minuti: è sufficiente versare dell’acqua e in poco tempo possiamo usarli per i nostri cocktail, anche in spiaggia.

La batteria removibile da 298Wh consentono un’autonomia fino a 40 ore in modalità frigo o 19 ore in modalità freezer, e comprende una porta USB-C da 100W per ricaricare PC, smartphone o altro. Per una maggiore autonomia è possibile acquistare una batteria aggiuntiva, ma possiamo collegare Glacier anche ad una presa di corrente esterna, compresa una power station o dei pannelli solari EcoFlow.

EcoFlow Blade

Per chi invece ha una casa con giardino, EcoFlow ha pensato ad un robottino tosaerba smart che, con un sistema simile a quello che conosciamo bene dei robot per le pulizie della casa, fa uso di un sensore LiDAR ed una telecamera per mappare e coprire tutto il giardino. EcoFlow Blade riesce ad evitare gli ostacoli, mentre le grandi ruote omnidirezionali permettono di percorrere zone in pendenza e di salire su radici o sassi fino a 40mm.

Possiamo anche aggiungere un kit opzionale per la raccolta di erba e foglie, mentre in caso di pioggia i sensori di Blade fanno tornare il device alla base. Per un controllo da remoto abbiamo, oltre al WiFi, anche una doppia SIM 4G + eSIM – utile per giardini grandi non coperti dalla rete wireless casalinga.

Disponibilità e prezzi

I nuovi prodotti EcoFlow sono disponibili all’acquisto sul sito del produttore e presto sullo store Amazon ufficiale.

Wave 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 15 maggio 2023, al prezzo consigliato di €1.199 per l’unità base, €899 per la batteria opzionale, e €1.999 per il bundle.

sarà disponibile a partire dal prossimo 15 maggio 2023, al prezzo consigliato di €1.199 per l’unità base, €899 per la batteria opzionale, e €1.999 per il bundle. Glacier è già disponibile al prezzo consigliato di €1.199, mentre la batteria aggiuntiva costa €299 e il bundle €1.399.

Blade è già disponibile al prezzo consigliato di €2.999, a cui possiamo aggiungere €799 per il kit di raccolta, o €3.699 per il bundle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.