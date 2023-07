Ninja Woodfire barbecue: lo vorrete anche nel vostro terrazzo!

L’estate è la stagione perfetta per grigliate e barbecue, e oggi abbiamo un nuovo strumento non solo per preparare delle ottime grigliate, ma che ci permette anche di cucinare quasi ogni tipo di pietanza con una moltitudine di modalità di cottura.

Ninja Woodfire è infatti un barbecue elettrico che aggiunge diverse modalità di cottura, tutte selezionabili facilmente con l’apposita manopola, ed è l’unico che aggiunge il sapore della cottura a legna grazie ad un apposito bruciatore per pellet. Da usare in terrazzo o in giardino, o da portare ovunque andiamo grazie alle dimensioni contenute, Ninja Woodfire non ci fa rimpiangere la cottura a legna e prepara ottime grigliate in tempi ridotti rispetto ad un barbecue tradizionale.

Lo abbiamo provato per qualche settimana, e di seguito le nostre impressioni.

Caratteristiche

Ninja Woodfire si presenta con dimensioni non propriamente ridotte, ma l’ampia superficie di cottura e le molteplici modalità di cottura le giustificano pienamente. In confezione troviamo l’unità principale, a cui dobbiamo montare le maniglie laterali (incluso tutto il necessario), il piatto per la griglia, il cestello per la frittura ad aria, la leccarda per raccogliere i grassi, due pacchetti di pellet con aromi diversi, il misurino e l’affumicatore removibile, oltre alla manualistica e ad un ricettario.

Le dimensioni del barbecue montato sono di 55x46x34cm (la larghezza di riduce a 46cm senza le maniglie laterali), ed il peso è di 12Kg. L’unità è composta da una base fissa e da una copertura che si apre con cerniera posteriore.

Sulla parte frontale troviamo tutti i controlli ed il display informativo: una manopola per selezionare la modalità di cottura, un tasto per attivare la tecnologia Woodfire, due selettori per temperatura e tempo di cottura, un tasto start/stop. Presente anche un tasto di accensione generale dietro al piedino sinistro.

Il coperchio presenta una maniglia davanti, il bruciatore per il pellet sulla destra, una piccola griglia per l’uscita del fumo sul retro ed un rialzo in alto per far spazio alla resistenza e alla ventola. Dal retro possiamo anche inserire ed estrarre la leccarda, che raccoglie i grassi di cottura della griglia.

Oltre alla già citata resistenza superiore, abbiamo anche una resistenza sotto alla griglia ed è proprio l’attivazione combinata di queste due griglie, unite alla modalità di rotazione della ventola e all’affumicatore, che ci permette di passare da una modalità di cottura ad un’altra.

I materiali sono decisamente robusti e di ottima qualità, come ci aspettavamo da Ninja conoscendo già altri prodotti dell’azienda.

Il funzionamento del Ninja Woodfire è davvero semplice: dopo aver collegato la spina di alimentazione e acceso il barbecue, basta selezionare il tipo di griglia o cestello da utilizzare a seconda delle pietanze da cucinare, scegliere la modalità di cottura, impostare temperatura e tempo, e premere il tasto di avvio.

Il barbecue inizia una prima fase di preriscaldamento, che può essere saltata tenendo premuto il tasto di avvio per quattro secondi, soprattutto in caso di frittura ad aria che non richiede propriamente un preriscaldamento. Terminata questa fase sentiamo un tono e il display ci invita ad aggiungere il cibo, quindi chiudiamo il coperchio ed inizia la cottura secondo il metodo scelto.

Durante la cottura possiamo aprire per girare le pietanze, e in ogni caso Woodfire ci ricorda di farlo a metà del tempo di cottura selezionato. Terminata la cottura lasciamo aperto il coperchio per velocizzare il raffreddamento della griglia e assicuriamoci di pulire bene sia le parti mobili che quelle fisse.

La potenza massima che Ninja Woodfire può arrivare ad assorbire è di 2400W, che raggiungiamo soprattutto in fase di preriscaldamento del grill o durante la frittura ad aria, ma nessuna paura visto che questo livello serve solo a raggiungere rapidamente la temperatura di cottura; durante tutta la fase di cottura, se non apriamo troppo spesso il coperchio, la potenza assorbita è molto più bassa.

Ninja Woodfire è progettato per un uso all’aperto, quindi terrazzo o giardino, dal momento che emette quantitativi generosi di fumo quando si attiva l’affumicatura; in teoria potrebbe anche essere usato in cucina senza premere il tasto Woodfire, ma attenzione se si cucinano cibi che possono emettere molto fumo o grasso. In generale ne raccomandiamo l’uso solo all’aperto, mentre se avete bisogno di un prodotto da interno potete prendere in considerazione un modello della serie Ninja Foodi.

Ninja Woodfire: Modalità di cottura

La caratteristica che rende il barbecue elettrico Ninja Woodfire diverso dagli altri prodotti disponibili in commercio è l’ampia disponibilità di modalità di cottura. Sono infatti disponibili ben 7 modalità diverse, ognuna con le sue caratteristiche e peculiarità, a cui poi si aggiunge la possibilità di attivare la tecnologia Woodfire proprietaria.

La selezione della modalità preferita avviene girando la manopola, scegliendo fra le 7 funzioni disponibili:

Smoker (affumicatura): per una affumicatura lenta e a bassa temperatura, ideale per grandi tagli di carne.

(affumicatura): per una affumicatura lenta e a bassa temperatura, ideale per grandi tagli di carne. Grill (cottura alla griglia): per grigliare in modo classico carne, pesce e verdure, anche con coperchio aperto.

(cottura alla griglia): per grigliare in modo classico carne, pesce e verdure, anche con coperchio aperto. Air Fry (frittura ad aria): per ottenere una finitura croccante cuocendo a temperatura elevata con ventola ad alta velocità.

(frittura ad aria): per ottenere una finitura croccante cuocendo a temperatura elevata con ventola ad alta velocità. Roast (cottura arrosto): per arrostire carni e verdure come in un forno ventilato.

(cottura arrosto): per arrostire carni e verdure come in un forno ventilato. Bake (cottura al forno): per pane, torte e molto altro, con una velocità più bassa della ventola.

(cottura al forno): per pane, torte e molto altro, con una velocità più bassa della ventola. Dehydrate (essiccazione): per essiccare frutta, verdura e altri cibi.

(essiccazione): per essiccare frutta, verdura e altri cibi. Reheat (riscaldamento): per scaldare avanzi o mantenere al caldo le pietanze.

A tutte queste funzioni (tranne il riscaldamento) è possibile aggiungere la tecnologia Woodfire che, bruciando del pellet inserito nel bruciatore laterale, andrà ad immettere fumo aromatizzato nel comparto di cottura per aggiungere il sapore della cottura a legna.

È sufficiente premere l’apposito tasto dopo aver selezionato la modalità di cottura, e prima di aver avviato il programma – vedremo comparire la fiamma sul display – e naturalmente aver precedentemente inserito un misurino di pellet nel bruciatore. L’azienda raccomanda l’uso del proprio pellet, disponibile in due diversi aromi, ma in teoria non ci sono reali limitazioni ad usare pellet di altre marche se non gli aromi ottimizzati miscelando diversi tipi di legna.

Esperienza d’uso

Era da diverso tempo che cercavamo una soluzione che combinasse grill e friggitrice ad aria in un’unica macchina, e quando abbiamo saputo che SharkNinja avrebbe portato il Ninja Woodfire anche in Europa (negli Stati Uniti è disponibile già da più di un anno) abbiamo subito voluto procurarci una unità da testare e da usare nelle varie situazioni.

Fra le caratteristiche che più apprezziamo ci sono infatti le molteplici funzioni di cottura, che ci permettono di preparare praticamente qualsiasi tipo di cibo con un dispositivo unico, e la portabilità che ci consente di portarlo durante i weekend in campeggio o a casa di amici.

In un periodo in cui i barbecue a carbonella non sono permessi nei campeggi, e che anche le news ci raccontano di multe a chi griglia nel proprio giardino, la soluzione di Ninja che combina cottura elettrica con insaporimento a pellet è indubbiamente quella ottimale. In questo modo possiamo, infatti, ottenere pietanze dal gusto ricco senza disturbare i vicini con eccesso di fumo.

In queste settimane abbiamo provato ad usare (quasi) tutte le funzioni di cottura di Ninja Woodfire, e ogni volta siamo rimasti pienamente soddisfatti del risultato. A partire dalla classica grigliata di carne, che proprio grazie alla tecnologia Woodfire riceve un gusto superiore con tempi di cottura ridotti.

Interessante anche la dimensione della griglia, pari a 28x38cm, che ci permette di cucinare diverse bistecche, salsicce, verdure e altro in contemporanea. La dimensione generosa della griglia e del cestello per friggere ad aria ci permette anche di cucinare una quantità più ampia di cibo in modalità air fry, mentre usando il cestello più piccolo (acquistabile a parte) possiamo cucinare due tipologie di cibi allo stesso tempo – ad esempio degli hamburger sulla griglia e le patatine nel cestello.

Fra le pietanze che abbiamo maggiormente apprezzato c’è anche il pollo, cucinabile sia intero che in parti, che combinando la cottura rapida della frittura ad aria con l’affumicatura Woodfire ci ha permesso di gustare una carne ottima con pelle abbronzata e croccante ed un gusto migliore a quanto ottenibile con una friggitrice ad aria tradizionale.

Anche l’arrosto di maiale risulta particolarmente saporito grazie alla tecnologia Woodfire, pronto in soli 30 minuti con bordi croccanti e interno morbido e saporito. E poi abbiamo provato la pizza, partendo da un impasto fresco, che abbiamo prima cotto per un paio di minuti in modalità grill per fermare la base, per passare poi in modalità air fry e completarne bene la cottura in soli cinque minuti (date le ampie dimensioni della griglia è anche possibile usare una pietra refrattaria, che però richiede più tempo per raggiungere la temperatura ideale).

Carne, pesce, verdure grigliate, pizza ma anche dolci (abbiamo usato degli stampi in silicone poggiati sulla griglia per preparare sia torte che muffin) e pasta sfoglia: qualsiasi tipo di cibi riesce bene e con tempi di cottura ridotti rispetto ai metodi tradizionali, portandoci alla fine anche ad un risparmio energetico.

In viaggio, in campeggio, o durante un picnic all’aperto abbiamo anche usato il Ninja Woodfire in abbinata con una power station capace di produrre la potenza richiesta; nello specifico abbiamo portato con noi una Ecoflow Delta 2 Max e abbiamo potuto cucinare anche dove non è disponibile una presa di corrente.

Complessivamente possiamo dire di aver davvero apprezzato il Ninja Woodfire, un barbecue elettrico veramente completo e versatile che abbiamo usato tutti i giorni per preparare praticamente tutto quello che potevamo desiderare. Un barbecue elettrico di cui ormai non possiamo più fare a meno, e che sta bene in ogni terrazzo o giardino. L’unica cosa che non abbiamo potuto fare con il Ninja Woodfire è stato bollire l’acqua per la pasta!

Ninja Woodfire: disponibilità e prezzo

Il barbecue elettrico 7 in 1 Ninja Woodfire è disponibile su Amazon e sul sito del produttore al prezzo consigliato di €399,99. Su entrambe le piattaforme è poi possibile acquistare gli accessori originali, fra cui la piastra liscia, il cestello per frittura ad aria di dimensioni ridotte per friggere e grigliare contemporaneamente, la copertura di protezione e il carrello di appoggio pieghevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.