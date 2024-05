Huawei Watch Fit 3: ecco il coupon che fa la differenza

Se vuoi iniziare a correre dovrai acquistarlo, ma se vuoi acquistarlo ti conviene correre: grazie ad un coupon esclusivo che grazie a Huawei siamo in grado di proporre, il nuovo Watch Fit 3 è disponibile in offerta extra per un’opportunità che è immediatamente imperdibile. Partiamo quindi proprio dall’offerta, perché la notizia sta proprio nella novità di queste ore.

L’offerta è formata da una duplice componente. La prima è uno sconto del 10% che da alcuni giorni è disponibile per tutti. Quel che non tutti sanno, però, è il fatto che utilizzando un coupon esclusivo (“ABVPFIT310“) è possibile avere in omaggio un paio di auricolari Huawei Freebuds SE 2. Ricapitolando: lo smartwatch, che in base al cinturino scelto vede il prezzo standard a quota 159 o 179 Euro, in questi giorni parte da 143,1 o 161,1 Euro. Utilizzando il coupon, però, alla stessa cifra ci si porta a casa anche gli auricolari Freebuds e si completa così una dotazione mobile che potrà diventare compagna fedele delle proprie giornate.

Huawei Watch Fit 3

Il Watch Fit 3 nasce con un’ambizione ben fissa nel concept: accompagnare l’attività fisica e monitorare i parametri biometrici della persona, diventando qualcosa di più di un orologio intelligente: Watch Fit 3, in coabitazione con Huawei Health ed i suoi servizi, comunica le calorie consumate, misura i passi fatti, monitora il battito cardiaco e molto altro ancora. Basterà tenerlo al polso, peraltro con la garanzia di una lunga autonomia che può arrivare fino a 10 giorni consecutivi, per poter avere un servizio di assistenza sempre attivo e vigile.

Non resta che muoversi, insomma. Il design è tale da poterlo indossare agilmente anche sotto un abito elegante, ma la comodità è quella di uno smartwatch pensato per l’attività fisica. Il Watch Fit 3 sposa ambo le dimensioni poiché intende restare al polso quanto più a lungo possibile, diventando un riferimento essenziale per l’intera giornata: dalla misurazione dell’attività al monitoraggio del riposo, fungendo da orologio e da raccoglitore di notifiche, con la ghiera sporgente a favorire il controllo delle varie funzionalità. Dettaglio non certo indifferente: è pienamente compatibile con ogni tipo di smartphone, tanto Huawei quanto Android o iOS.

Acquistarlo subito approfittando dell’esclusivo coupon “ABVPFIT310” significa portarsi alle orecchie anche gli auricolari e tutto ciò viene ad avere un costo del tutto irrisorio. Ottimo per sé e ideale per un regalo, che si un compleanno o un buffetto per i buoni risultati sulla pagella di fine anno. Insomma, mettere al polso un Huawei Watch Fit 3 non è mai stato tanto conveniente: non resta che correre su Huawei Store per fare subito un click.

In collaborazione con Huawei