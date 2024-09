Huawei Mate XT è sbalorditivo: così da vicino non l'avete mai visto

Huawei ha da poco lanciato il suo nuovo Mate XT, primo smartphone al mondo con un design tri-fold, dotato di uno schermo da 10 pollici quando completamente aperto e già in preordine a cifre che arrivano addirittura a superare i 23999 CNY (più di 3000 €).

In queste ore, la compagnia ha rilasciato un video promozionale che fornisce ulteriori dettagli sul dispositivo.

Nella clip pubblicata sul canale YouTube ufficiale di Huawei Mobile, si suggerisce un possibile arrivo del Mate XT sui mercati internazionali, nonostante per ora sia disponibile solo in Cina. Il filmato mostra il Mate XT nelle colorazioni rossa e nera, dando particolare attenzione alla struttura delle cerniere ed alla nuova fotocamera Ultra Aperture XMAGE.

Huawei ha scelto la fibra aerospaziale per il Mate XT, un materiale che ne aumenta la resistenza e riduce il peso, senza compromettere l’eleganza del design. Il telefono è inoltre rivestito da pelle vegana, mantenendo un aspetto sofisticato e ricercato. Con un peso di 298 grammi, Huawei Mate XT è fin troppo leggero per essere uno smartphone tri-fold, oltre ad essere spesso appena 12,8 mm quando piegato: poco più rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 6.

Nonostante il design compatto, il Mate XT ospita una batteria da 5600 mAh con supporto per la ricarica rapida, ed offre la funzione di chiamata satellitare bidirezionale che consente di comunicare anche in assenza di segnale cellulare o Wi-Fi. Il terminale ha fin da subito catturato l’attenzione del pubblico: infatti, per Huawei Mate XT si è registrato un vero e proprio boom di preordini.