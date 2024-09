Huawei Mate XT ufficiale: è il primo smartphone che si piega in tre

Huawei Mate XT prova a rubare la scena ai nuovi iPhone 16: potrebbe non riuscirci del tutto, considerando il prestigio dei dispositivi a marchio Apple, ma di sicuro ci sono validi motivi per elogiare questo rivoluzionario smartphone pieghevole (anzi, smartphone tri-fold).

Huawei Mate XT: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Huawei Mate XT, con il suo doppio sistema di cerniere, si trasforma in un dispositivo che ricorda più i tablet che gli smartphone, arricchito da accessori quali la tastiera pieghevole con touchpad. Il design del Mate XT è definito “dual-fold” per via delle due pieghe sullo schermo, ma il termine “tri-fold" sta sempre più prendendo piede visto che, una volta richiuso, il dispositivo mostra tre sezioni di schermo separate.

Pur essendo ormai ufficiale, la data vera e propria del lancio di Huawei Mate XT è fissata per il 20 settembre. Ma venendo alle caratteristiche tecniche, il terminale vanta un display interno da ben 10,2 pollici quando è completamente aperto: il più grande mai visto su uno smartphone e, grazie all’efficace distribuzione dei componenti interni, è anche uno dei telefoni più sottili mai realizzati.

Nonostante Huawei non abbia fornito dettagli esatti sullo spessore del dispositivo da chiuso si presume che, nonostante la sua struttura, sia più sottile rispetto ad altri smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Fold 6 di Samsung. Ma Huawei Mate XT non si ferma alla sola innovazione del design: da segnalare un comparto fotografico posteriore con lente principale da 50 megapixel e una batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida cablata a 66W e ricarica wireless a 50W. Insomma, parliamo di un vero top di gamma.

Huawei Mate XT, al momento solo in Cina, può essere preordinato nei colori rosso e nero, con prezzi che variano da un minimo di 19999 CNY (circa 2560€) per la versione da 16 GB/256 GB ad un massimo di 23999 CNY (3058€) per il modello da 16 GB/1 TB.