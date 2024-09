Huawei Mate XT non ancora ufficiale, ma è già boom di preordini

Huawei ha recentemente annunciato il lancio del rivoluzionario Mate XT, il primo smartphone al mondo con un design trifold: fin da subito, l’attenzione del pubblico per questo dispositivo è cresciuta alle stelle.

Attualmente, i preordini per Mate XT hanno superato i 3 milioni: questo dimostra l’enorme interesse dei consumatori nei confronti degli smartphone pieghevoli, in tutte le loro possibili declinazioni.

Huawei Mate XT: tutti lo vogliono, nonostante il prezzo

L’azienda ha annunciato che il Mate XT sarà disponibile in tre varianti di colore e in diverse configurazioni di memoria: 16 GB di RAM con 512 GB di archiviazione e una variante da 16 GB di RAM con 1 TB di spazio. Inoltre, un recente teaser video ha mostrato il retro del dispositivo, confermando il design con doppie cerniere.

Queste informazioni è possibile reperirle anche dallo store online di Huawei dove, come detto, i consumatori possono fin da subito preordinare il dispositivo.

Di sicuro, l’unità sarà in grado di compiere quel salto in avanti che, anche nel mondo dei pieghevoli, comincia a farsi sentire per non rischiare l’effetto “già visto”. Bisognerà solo capire se a questo nuovo layout corrisponderanno anche funzionalità specifiche per incrementare la produttività. Ricordiamo infine che il lancio ufficiale di Huawei Mate XT è previsto per il 10 settembre.