Huawei Mate 50: svelato il processore di bordo

La serie Huawei Mate 50 potrebbe essere alimentata esclusivamente dal processore Qualcomm di punta, probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 1; questo è quanto ha rivelato un informatore.

Huawei Mate 50: ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 ma senza il 5G

Le informazioni provengono dal famoso leaker “Chrysanthemum Pictures Fans” che ha anche affermato che il chip Snapdragon sarà privo, ancora una volta, del modem per le reti di quinta generazione.

Rispetto alla serie P50, le fotocamere del dispositivo sono state migliorate. Si dice anche che il software permetta di avere una buona esperienza e sarà basato su HarmonyOS 3.0.

A parte questo, non si sa quasi nulla dell'ammiraglia in questione, la famigerata serie di top di gamma Mate 50, ma dovremmo mettere le mani su qualche informazione in più prima del lancio. Il debutto è stato programmato per metà-fine luglio secondo il tipster.

Un designer il mese scorso ha rilasciato alcuni rendering in base a come immaginavano l'aspetto del Mate 50, che potete visionare da qui.

Il colosso di Ren Zhengfei non è stato a lungo in grado di spedire i suoi telefoni con funzionalità 5G a causa delle sanzioni degli Stati Uniti. La società non è inoltre in grado di produrre nuovi chipset Kirin, ma è riuscita a mantenerne uno stock estremamente ampio. Questo sembra essere finalmente esaurito, ecco perché Huawei ora deve fare affidamento su Qualcomm per le soluzioni di processore sulle sue nuove offerte.

La serie Mate 50 sarà ovviamente lanciata prima in Cina e un debutto globale non è stato ancora confermato. Tuttavia, a giudicare dai modelli di rilascio passati, la gamma di prodotti dovrebbe farsi strada a livello globale pochi mesi dopo.

Voi cosa ne pensate? Vedremo mai questo dispositivo anche da noi? Se dovesse arrivare lo comprereste? Fateci sapere le vostre impressioni.