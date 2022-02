Huawei svelerà nuovi smartphone top di gamma a breve

Huawei ha appena rivelato che la società terrà la sua Smart Office Spring Conference il 27 febbraio alle 21:30 in Cina. Si dice che questo sia un importante evento di lancio della società tecnologica cinese all'interno del quale potremmo assistere potenzialmente al rilascio di nuovi smartphone, tablet, laptop e altri gadget del brand.

Huawei: cosa aspettarci dall'evento primaverile?

Secondo un rapporto di ITHome, il poster ufficiale del teaser rivela quattro pianeti (o lune) che circondano un pianeta al centro. Questo potrebbe essere interpretato come le varie vie di avventura di Huawei con al centro uno smartphone e prodotti come notebook, tablet o cuffie sono gli altri quattro pianeti che ruotano attorno ad esso.

Oltre a questo, potrebbe anche essere interpretato come il modulo fotocamera di uno terminale in arrivo.

Il marchio non ha ancora rivelato alcun teaser al momento, tuttavia, questo evento potrebbe mostrare i dispositivi derivati ​​​ P50 e Mate 40 che sono stati recentemente individuati nel database di certificazione 3C con i numeri di modello NOH-AN50 e ABR-AL60 rispettivamente.

La società potrebbe anche presentare il modello Huawei MatePad 10.4 2022 che ha recentemente ricevuto la certificazione MIIT cinese. In termini di specifiche, il nuovo modello tablet avente nome in codice BAH4-AL10, sarà dotato di HarmonyOS e avrà una batteria da 7150 mAh, 100 mAh in più rispetto alla generazione precedente.

Sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 778G che è stato trovato in numerosi telefoni cellulari di fascia media nel 2021.

Le specifiche del display non erano elencate, ma il MatePad 10.4 disporrà di uno schermo con risoluzione 1200P che in realtà è una versione 16:10 della risoluzione 1080P.

Il tablet avrà anche uno slot per schede SIM, il che significa che non sarà un device “solo WiFI”; segnaliamo però, che non ci sarà il supporto per la connettività 5G. Tuttavia, rispetto ai telefoni cellulari, questa categoria di prodotti non sembra essere particolarmente dipendente dalle reti 5G.