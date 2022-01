Huawei Mate 50: e se fosse proprio così? (FOTO)

Prima che gli Stati Uniti imponessero le sanzioni a Huawei, la società rilasciava due linee di punta all'anno. In primavera arrivavano i dispositivi di fascia alta della serie P e in autunno vedevamo i Mate. Questi ultimi erano i primi a ricevere le piattaforme premium della compagnia, ma godevano anche di un display migliore, una fotocamera migliorata e tante altre innovazioni, fuori e dentro la scocca.

Huawei Mate 50: trapela il suo design, pare

Ma l'anno scorso l'azienda è stata costretta ad abbandonare l'idea del rilascio della serie Mate 50, posticipando la sua uscita al 2022. E oggi possiamo vedere il concept del device in questione. Notiamo – in primis – che l'estetica del prodotto sembra essere coerente con il modello della scorsa generazione. Un pannello OLED curvo con cornici minime è presente alle estremità del dispositivo e c'è anche un foro rotondo per la fotocamera frontale sul pannello frontale.

Sul retro del Mate 40 c'è un cerchio nero con tre sensori di immagine e un flash LED al centro. Si prevede che i sensori includano un ultra-wide e un obiettivo periscopico con zoom ottico 5x. Poiché la collaborazione con Leica è terminata, la fotocamera non è stata marchiata con il logo dell'azienda tedesca. Le immagini del telefono provengono da fonti attendibili. La cover posteriore definitiva potrebbe essere come quella vista in foto e con poche piccole differenze, ma lo stile generale sarà dovrebbe essere questo.

Al momento, l'azienda sta testando il Mate 50 con un chip proprietario Kirin 9000 5G e lo Snapdragon 8 Gen 1 senza modem 5G. Come sistema operativo, l'ammiraglia dovrebbe ricevere Harmony OS 3.0. Lo smartphone dovrebbe essere presentato a giugno o luglio di quest'anno.

Derek Yu, presidente del settore consumer di Huawei in Europa e Canada, ha precedentemente rivelato che la serie Mate 50 sarebbe stata presentata nel 2022. Ha affermato inoltre che questo smartphone sarà presentato nel corso di una conferenza globale e dovrebbe disporre di Harmony OS pronto all'uso.

Nel novembre dello scorso anno, Tencent Shenwang ha riferito che l'azienda non ha rinunciato al business della telefonia mobile. Yu Chengdong ha dichiarato alla conferenza interna del settore consumer che i telefoni cellulari di Huawei non spariranno e che la compagnia tornerà a primeggiare nelle classifiche mondiali nel 2023.