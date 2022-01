Huawei Mate 50: ci sarà il 5G e sfiderà Samsung S22

Nuove informazioni hanno rivelato che alcuni dei dispositivi Huawei Mate 50 di prova sono dotati di modem 5G e equipaggiano il chipset HiSilicon Kirin 9000 a 5 nanometri, mentre altre dispongono del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il rapporto precedente rivela che il flagship sarà rilasciato quest'anno ma potrebbe avere solo accesso alla sola rete 4G.

Cosa sappiamo del nuovo Huawei Mate 50?

Sebbene Huawei abbia dovuto affrontare molte difficoltà sul mercato, l'azienda continua a lavorare in una direzione positiva per sviluppare questo telefono e portarlo tra i consumatori. Nel frattempo, le novità della serie Mate 50 con 5G e nuovo processore Qualcomm potrebbero essere sicuramente un grande sollievo per i fedelissimi del brand.

Versione 4G:

A seguito dei numerosi ban degli Stati Uniti, il colosso di Ren Zhengfei deve rinunciare all'accesso a diversi componenti essenziali come i chipset. Successivamente, il produttore tecnologico cinese non può nemmeno stampare il design del suo chipset da HiSilicon a produttori di chip come TSMC. La carenza di componenti è limitata all'autorizzazione alla stampa di chip, ma anche ad altri materiali importanti come i ricevitori RF, che aiutano il produttore di telefoni ad abilitare le bande di accesso 5G.

Kirin 9000:

Il Kirin 9000 è costruito con un processo a 5 nm ed è composto da 1x Cortex-A77 a 3,13 GHz, 3x Cortex-A77 a 2,54 GHz e 4x Cortex-A55 a 2,05 GHz. Il SoC viene fornito con una GPU Mali G78 a 24 core. Il chipset ha un'architettura NPU Huawei Da Vinci Architecture 2.0 che include 2 Ascend lite e 1 Ascend tiny core.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1:

Lo Snapdragon 8 Gen 1 ha una soluzione modem-RF 5G con velocità di download fino a 10 Gbps. Il processore ha la tecnologia della fotocamera Snapdragon Sigh con IS mobile a 18 bit. C'è anche il nuovo motore di intelligenza artificiale di Qualcomm di settima generazione. Non di meno, troviamo un miglioramento delle prestazioni del sistema così come altri aspetti dell'interfaccia utente principale.

Attualmente, Huawei non ha parlato molto di questo flagship prossimo al debutto, ma il capo del settore consumer globale dell'azienda, Derek Yu, ha confermato che ci sarà un nuovo dispositivo Mate che potrebbe essere lanciato quest'anno. Sicuramente il capo ha parlato della serie Mate 50 ma è ancora necessaria una conferma ufficiale da parte della compagnia.

Resta da capire se arriverà da noi, ma sembra avere il potenziale per sfidare competitor come Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 Pro e OPPO Find X5.