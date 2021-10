Huawei lancerà uno smartwatch sanitario con HarmonyOS

La Huawei Developer Conference 2021 è ancora in corso. Di fatto, ora apprendiamo sempre di più sui risultati e sui piani dell'azienda. In precedenza, il dirigente della compagnia ha annunciato che ci sono già fino a 157 milioni di prodotti che eseguono Harmony OS. Allo stesso tempo, i dispositivi di terze parti che operano su questo sistema superano i 60 milioni di unità.

Huawei e HarmonyOS: un'adozione mai vista prima

Secondo il Securities Times, a settembre 2021, le spedizioni globali cumulative di dispositivi indossabili intelligenti di Huawei hanno superato gli 80 milioni. Inoltre, l'azienda di Ren Zhengfei ha servito più di 320 milioni di utenti in tutto il mondo e la sua app per la salute ha raggiunto 83 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo.

Ma questo non è il risultato finale. Secondo le previsioni di Huawei, le apparecchiature HarmonyOS di terze parti raggiungeranno le 100 milioni di unità entro la fine di quest'anno.

Inoltre, la distribuzione globale delle applicazioni software Harmony ha raggiunto oltre 5,1 milioni di sviluppatori, oltre 170 paesi e regioni. Il sistema è disponibile su oltre 4000 prodotti ecologici intelligenti di oltre 1800 partner. Ll motivo per cui questo sistema sta progredendo viralmente è che fornisce varie soluzioni preintegrate: di fatto, coprono 28 chip e 20 moduli.

Il primo wearable di Huawei in grado di misurare la pressione sanguigna direttamente dal polso ha superato gli studi clinici e ha ottenuto il certificato di registrazione del dispositivo medico di Classe II della National Medical Products Administration. Ha capacità di test della pressione sanguigna di livello medico e arriverà presto sul mercato.

L'ipertensione è una delle malattie cardiovascolari più comuni al mondo: provoca danni organici al cuore, ai vasi sanguigni, al cervello e ai reni e minaccia seriamente la salute umana.

In precedenza, abbiamo appreso che Huawei aveva anche avviato una ricerca sulla gestione dell'ipertensione con rinomati istituzioni nazionali. L'obiettivo è esplorare un'innovativa gestione della salute attraverso la pressione sanguigna, dallo screening all'intervento precoce.

Oltre agli orologi capaci di ciò, la società rilascerà anche un'innovativa app di ricerca Huawei che potrà aiutare gli utenti a condurre una gestione attiva della salute sempre e ovunque.

In futuro, le persone dovranno solo scaricare l'app Huawei Innovative Research.