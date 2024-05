Amazfit T-Rex Ultra in offerta a 369€: uno smartwatch estremo in tutto

L’Amazfit T-Rex Ultra è lo smartwatch di punta di Amazfit, progettato per le persone più avventurose ed esigenti. Materiali premium e un design iper-resistente. Questo smartwatch è pronto ad affrontare anche le condizioni più estreme. E non scherziamo: resiste a temperature comprese tra -40°C e 70°C.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo niente male: lo paghi 369,00€, con uno sconto del 12% rispetto al suo normale prezzo di circa 420€.

Il T-Rex Ultra offre un display AMOLED luminoso da 1.4 pollici con una luminosità massima di 1.000 nit, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La batteria può durare fino a 20 giorni con un uso tipico e fino a 80 ore in modalità GPS, rendendolo ideale per lunghe escursioni e attività all’aperto.

Tra le funzionalità avanzate, il T-Rex Ultra supporta oltre 160 modalità sportive, inclusi il freediving e il paracadutismo, che si aggiungono alle attività più comuni come corsa, ciclismo e nuoto. Il sistema offre un’esperienza utente migliorata e supporta il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue e dello stress.

Per quanto riguarda la navigazione, l’orologio è dotato di GPS dual-band e supporta sei sistemi di posizionamento satellitare, assicurando un tracciamento preciso anche in ambienti difficili. Inoltre, puoi scaricare mappe offline per una navigazione accurata durante le tue avventure​.

E a questo si aggiungano le funzioni per le immersion con una resistenza fino a 30 metri di profondità. Praticamente le specifiche di un Apple Watch Ultra, ma ad una frazione del suo prezzo: non perdere questa offerta e acquistalo subito a soli 369€.