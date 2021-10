HarmonyOS: mai vista un'adozione simile, è da record

HarmonyOS ora funziona su 150 milioni di dispositivi: ci troviamo fi fronte al sistema operativo in più rapida crescita nella storia della telefonia mobile?

HarmonyOS è presente su 150 milioni di device

Richard Yu, direttore esecutivo di Huawei e CEO di Consumer BG, venerdì ha rivelato che HarmonyOS ora funziona su oltre 150 milioni di dispositivi; ha inoltre affermato che è il sistema operativo per terminali intelligenti in più rapida crescita nella storia.

La dichiarazione è stata fatta alla Huawei Developer Conference 2021 come parte del suo discorso. La conferenza si sta tenendo in questi giorni; è iniziata il 22 ottobre e durerà fino al 24. In questa conferenza si esploderanno le novità del software, case intelligenti, uffici intelligenti, HMS Core e molto altro ancora.

La cifra di 150 milioni di HarmonyOS comprende una varietà di dispositivi tra cui telefoni cellulari, tablet, smart TV, smartwatch e IoT. Dopotutto, il sistema operativo è stato progettato pensando all'interazione e alla collaborazione tra terminali.

Yu ha aggiunto dicendo che il sistema operativo raggiungerà presto i 200 milioni di dispositivi entro la fine di quest'anno, dimostrando un'ulteriore crescita fenomenale.

Inoltre, la distribuzione globale delle applicazioni software ha raggiunto oltre 5,1 milioni di sviluppatori, oltre 170 paesi e regioni e la distribuzione cumulativa delle applicazioni ha raggiunto 332,2 miliardi tra gennaio e settembre 2021. Il s.o. ha già oltre 4000 prodotti ecologici intelligenti e oltre 1800 partner ecologici.

Huawei ha anche collaborato con oltre 17 università autorizzate e oltre 436 docenti universitari per aiutare a scovare talenti per lo sviluppo del firmware.

Dulcis in fundo, HarmonyOS è noto per essere basato su LiteOS per dispositivi IoT, è basato anche su un kernel Linux per smartphone e tablet e ha utilizzato il codice Android open source per supportare l'esecuzione di app del robottino verde. Il sistema operativo ha fatto la sua prima apparizione su una Honor Smart TV nell'agosto 2019 ed è stato successivamente adottato da telefoni, tablet e smartwatch del marchio cinese Huawei nel giugno 2021.