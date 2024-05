Garmin Venu 3 in offerta: tante funzionalità per benessere e sport, autonomia pazzesca

Il Garmin Venu 3 è un avanzato smartwatch fitness: un mix perfetto di stile e funzionalità in un dispositivo altamente performante. Dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel, offre una visibilità eccellente in tutte le condizioni di luce, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e sportivo.

Oggi è in offerta su Amazon con un leggero sconto sul suo normale prezzo di listino: lo paghi 406€ invece di 499,99€.

Il dispositivo è particolarmente orientato alla salute e al benessere, con funzionalità di monitoraggio che includono il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue (Pulse Ox), la respirazione e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Inoltre, il Venu 3 introduce una nuova funzione di rilevamento del sonno con la modalità “sleep coach” che fornisce consigli personalizzati per migliorare la qualità del sonno​.

L’autonomia è piuttosto robusta, nonché una delle migliori in un device di questa categoria. Può arrivare fino a 14 giorni in modalità smartwatch e fino a 26 ore in modalità GPS.

Per gli appassionati di fitness, il Venu 3 offre oltre 30 app sportive pre-caricate, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e allenamenti specifici per la sedia a rotelle. Le animazioni degli esercizi sullo schermo e il coach Garmin aiutano a mantenere motivazione e correttezza nell’esecuzione degli allenamenti​.

Se cerchi uno smartwatch con un robusto arsenale di funzionalità per il benessere e lo sport e un’autonomia impressionante, ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello della Garmin. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a 406€.