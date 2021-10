Huawei vuole correggervi la postura con i futuri wearable

Huawei sta sviluppando una funzione di correzione della postura sportiva per dispositivi indossabili, secondo quanto si osserva da un recente brevetto trapelato sul web.

I nuovi wearable di Huawei saranno perfetti per gli atleti

Huawei Technologies ha pubblicato un nuovo brevetto nella giornata di martedì rivelando che sta lavorando a una nuova funzione avanzata di correzione della postura sportiva per i suoi futuri wearable.

Secondo il database cinese della proprietà intellettuale, il patent è intitolato “Metodo di riconoscimento dei gesti sportivi, apparecchiature terminali e supporti di archiviazione“, ha un numero di pubblicazione CN113509173A ed è stato depositato nell'aprile 2020 in Cina.

La nuova opzione funziona raccogliendo dati di movimento in tempo reale dall'accelerometro integrato in un dispositivo. Questo sensore aiuta a riconoscere lo stato di movimento dell'atleta attraverso i dati di movimento o i dati ausiliari per poi aiutarlo a correggere eventuali posture errate.

La tecnologia brevettata mira a fornire informazioni adeguate agli atleti per evitare che facciano movimenti sbagliati. Un indossabile con questa caratteristica sarà in grado non solo di rilevare movimenti sbagliati ma anche di avvisare tramite un allarme, una notifica o altri mezzi al riguardo. Incoraggerà la professionalità dei giocatori durante gli allenamenti e ridurrà le possibilità di infortuni.

Ricordiamo che l'OEM cinese ha già lanciato una serie di smartwatch che hanno riscosso un discreto successo, tra cui il Watch GT 2 Pro, Watch GT 2, Watch GT 2e e b.

Non è chiaro se la funzione di correzione della postura sportiva arriverà su uno qualsiasi degli orologi Huawei sopra indicati attraverso un aggiornamento OTA o se verrà integrata con un nuovo wearable prossimo al debutto. Vi faremo sapere. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.