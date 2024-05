Amazfit Balance: il futuro degli smartwatch a portata di polso

L’Amazfit Balance rappresenta un’innovazione straordinaria nel mondo degli smartwatch, oggi disponibile con uno sconto dell’8% su Amazon. Questo dispositivo non solo offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, ma si distingue anche per il suo design elegante e leggero, con un display AMOLED da 1,5 pollici che raggiunge una luminosità impressionante di 1.500 nit.

Amazfit Balance: difficile resistergli con questo sconto

Un punto di forza dell’Amazfit Balance è la misurazione della composizione corporea. Dal polso, è possibile ottenere dati precisi su otto parametri, tra cui grasso corporeo, massa muscolare e BMI. Queste informazioni sono cruciali per chi desidera monitorare attentamente il proprio stato di salute e forma fisica.

Inoltre, l’Amazfit Balance è dotato di GPS dual-band con precisione leader del settore, che garantisce un tracciamento accurato anche in ambienti urbani complessi. L’antenna GPS a polarizzazione circolare riduce le interferenze e utilizza segnali da sei diversi sistemi satellitari, offrendo una navigazione in tempo reale estremamente affidabile.

La funzionalità di pagamento contactless Zepp Pay, sviluppata in collaborazione con Mastercard, permette di associare fino a otto carte bancarie, rendendo i pagamenti sicuri e facili direttamente dal polso. Per chi ha una banca non supportata, è possibile utilizzare Curve, un portafoglio digitale intelligente che semplifica ulteriormente le transazioni.

Gli utenti dell’Amazfit Balance possono usufruire anche di un abbonamento premium di un anno a Zepp Aura, un servizio AI per il sonno e il relax che adatta paesaggi sonori alle letture biometriche. Questo servizio include rapporti dettagliati sul sonno, consigli esperti e un chatbot per il benessere, migliorando notevolmente la qualità del riposo e la gestione dello stress.

