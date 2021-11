Huawei e ZTE sono sotto il mirino degli USA, di nuovo

Gli Stati Uniti stringono il cappio (di nuovo) intorno a Huawei, ZTE e altre società cinesi con una nuova legge ancora più limitante. Vediamo cosa succede.

Perché gli USA vogliono limitare Huawei e ZTE?

Le aziende cinesi hanno avuto vita dura negli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump; addirittura, Huawei e ZTE che sono emerse come le più colpite. Pertanto, è stato un sospiro di sollievo da parte delle società cinesi colpite quando il presidente in carica Joe Biden è stato dichiarato vincitore di un'elezione molto controversa.

Dall'inaugurazione di Biden però, non c'è stato assolutamente alcun tentativo di allentare la maggior parte delle sanzioni imposte alle aziende cinesi, ma in un nuovo risvolto appena emerso sul web, pare che il presidente degli USA abbia ora firmato una legge, o meglio, una nuova legislazione, che limiterà ulteriormente il raggio di aziende cinesi ritenute “un pericolo pubblico”.

La legge nota come Secure Equipment Act è stata approvata per la prima volta dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a settembre con un voto schiacciante 420-4. Il Senato degli Stati Uniti più tardi in ottobre ha approvato all'unanimità l'atto.

Ecco un riassunto di ciò che comporta il Secure Equipment Act

Con l'arrivo di questa nuova legge, la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti smetterà di esaminare o concedere l'approvazione a qualsiasi richiesta di autorizzazione per apparecchiature contrassegnate come a rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale.

Già nel marzo di quest'anno la FCC aveva etichettato cinque società cinesi – Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision e Zhejiang Dahua Technology Co (un produttore di apparecchiature fotografiche) come una minaccia per la sicurezza nazionale. La FCC ha basato la sua designazione su un documento del 2019 che è stato emanato per proteggere le reti di comunicazione statunitensi.

Questa nuova legislazione fornisce solo supporto legale a ciò che la FCC ha implementato da giugno, quando ha votato all'unanimità per vietare le approvazioni concesse alle società cinesi quotate per le apparecchiature nella rete di telecomunicazioni del paese.

Il commissario della FCC statunitense Brendan Carr ha rivelato che la commissione ha concesso oltre 3000 approvazioni a Huawei dal 2018. Con questa grande novità, tutte le autorizzazioni di tali apparecchiature alle aziende cinesi verranno revocate e, in pratica, qualsiasi azienda cinese non sarà in grado di fornire apparecchiature di comunicazione negli Stati Uniti.