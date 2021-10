Huawei e Qualcomm: binomio vincente o...?

Di recente, la serie Huawei P50 con Snapdragon 888 4G è arrivata ufficialmente sui negozi di tutto il mondo. La società ha anche rilasciato la nuova line-up Nova 9 con chipset Qualcomm di fascia media, anch'esso in versione “solo LTE”. Sembra che il connubio “Huawei-Qualcomm” possa essere la chiave per l'azienda.

Huawei e Qualcomm: storiella estiva o probabile lunga storia d'amore?

Sappiamo che l'OEM cinese può utilizzare solo chipset 4G a causa dei ban dell'azienda da parte degli Stati Uniti. Secondo il popolare leakster Weibo, @DCS, Huawei svelerà ancora un nuovo terminale con Kirin 9000 LTE. Inoltre, rivela che la maggior parte dei device del brand per la prima metà del prossimo anno utilizzerà chipset Qualcomm. I chip Kirin anche il modello 4G stanno andando fuori stampa.

La serie P50 utilizza sia processori Kirin che Snapdragon. Mentre il P50 Pro utilizza il Kirin 9000 e lo Snapdragon 888 4G, la variante standard gode solo del SoC SD888.

Alla conferenza della serie Mate 40 nel novembre 2020, la compagnia ha rilasciato ufficialmente i chip Kirin 9000 e Kirin 9000E 5G. Questi chip utilizzano il nuovo processo a 5 nm che offre prestazioni più veloci, meno calore e un minore dispendio energetico. Di fatto, sono più efficienti dal punto di vista energetico.

Il chip Kirin 9000 integra 15,3 miliardi di transistor, il 30% in più rispetto all'Apple A14. Questo chip utilizza anche una CPU a otto core, una GPU Mali-G78 a 24 core, 2 core grandi + 1 NPU a core piccolo e integra la tecnologia ISP più avanzata di Huawei. Nello specifico, Kirin 9000 è prodotto utilizzando un processo EUV TSMC a 5 nm e integra un modem 5G Balong 5000. Questo SoC è compatibile con CPU a 8 core, suddivise in 1x Cortex-A77 a 3,13 GHz + 3x Cortex-A77 a 2,54 GHz + 4x Cortex-A55 a 2,05 GHz.

La serie P50 è stata rilasciata il 29 luglio e viene fornita con il sistema HarmonyOS 2. Pochi giorni fa, l'azienda ha rilasciato per l'acquisto la versione da 8 GB + 256 GB per Huawei P50 Pro. Questo smartphone ha un prezzo di 6.488 yuan. Sfortunatamente, questo dispositivo è disponibile nel centro commerciale Jingdong ed è disponibile solo in Cina.