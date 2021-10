Huawei lancerà un nuovo device 4G con Kirin 9000

Huawei lancerà un nuovo dispositivo 4G con processore HiSilicon Kirin 9000 mentre il suo stock di chip sembra che si stia lentamente esaurendo.

Huawei: le scorte di HiSilicon si stann finendo

È appena emerso un nuovo rapporto che suggerisce che il colosso cinese di Ren Zhengfei stia lavorando ad un nuovo smartphone che disporrà del solito chipset di HiSilicon, il Kirin 9000. Tuttavia, questo gadget supporterà solo il 4G.

Secondo il noto tipster @数码闲聊站 su Weibo (un sito web di microblogging cinese), l'azienda sta lavorando a un nuovo smartphone abilitato al modem LTE. Questo terminale ospiterà un chipset Kirin 9000 4G, il che significa che sarò simile alla serie Huawei P50 che presenta anch'essa soltanto il supporto alle reti di quarta generazione.

Inoltre, sembra che il colosso tecnologico cinese lancerà anche la maggior parte dei suoi prodotti con la linea di processori Qualcomm Snapdragon soltanto nella prima metà del prossimo anno.

Il motivo del passaggio dalla sua piattaforma proprietaria all'azienda di terze parti è dovuto al suo inventario in esaurimento. Per chi non lo sapesse, prima che il marchio venisse tagliato fuori dall'approvvigionamento dei suoi chip Kirin da TSMC, era riuscito a garantire ordini che sarebbero durati per la sua prossima generazione di smartphone.

Ma questo tempo è passato e sembra che lo stock dei chip dell'azienda si stia esaurendo. Sfortunatamente, mentre l'informatore ha affermato che Huawei sta lavorando su un nuovo dispositivo, il modello esatto di device in arrivo non è stato rivelato al momento. Quindi rimanete connessi con noi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.