Huawei ha rivelato che HarmonyOS 2 è stato installato su 25 milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo: ecco tutti i dettagli.

HarmonyOS 2 su 100 modelli

Il 2 giugno, Huawei ha presentato ufficialmente l'ultima versione del suo sistema operativo HarmonyOS 2 e il programma di implementazione non include solo gli ultimi modelli di punta della società (come la serie Huawei Mate 40), ma anche un gran numero di terminali di fascia medio-alta ed entry-level (come il Mate 9, lanciato nel 2017).

Non sorprende, quindi, la notizia che HarmonyOS 2 sia stato installato, in poco più di un mese, su oltre 25 milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo. Tuttavia, ci aspettiamo che la cifra aumenti in modo esponenziale, dato che Huawei prevede di aggiornare fino a 100 modelli della sua popolosa gamma (tra smartphone, tablet, schermi intelligenti ed altri terminali): ricordiamo che al momento sono 69 i device su cui il sistema operativo cinese è stato rilasciato.

Secondo il programma ufficiale di Huawei, le serie Mate Xs, Mate 20, Nova 6/7/8 e Huawei MatePad verranno aggiornate nel terzo trimestre del 2021, mentre nel quarto trimestre dell'anno l'aggiornamento sarà esteso alla gamma Huawei Smart Screen V 2021, Smart Screen S, Smart Screen X65, Mate 20 X, alla gamma P30, Mate X, Huawei Enjoy 20, Huawei Maimang 9, Huawei Tab M6, Enjoy Tablet 2.

Inoltre, il piano di Huawei mostra che entro la prima metà del 2022, anche le serie Mate 10, P20, nova5, Mate 9, P10, Huawei Smart Screen V, Tab M5, Enjoy Tablet e altri terminali riceveranno l'atteso HarmonyOS 2.

Huawei

Smartphone