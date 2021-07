Honor Tablet V7 Pro disporrà del nuovo processore di casa MediaTek appena annunciato: secondo le indiscrezioni ufficiali infatti, sappiamo che il primo tablet dell'ex sub brand di Huawei riceverà il Kompanio 1300T. Quando verrà svelato il dispositivo? Il 12 agosto prossimo.

Honor Tab V7 Pro: cosa sappiamo?

Honor ha programmato un evento di lancio il 12 agosto nel quale sappiamo che la società lancerà il suo nuovo smartphone di punta, il Magic 3. Insieme a ciò, il marchio dovrebbe anche annunciare il suo nuovo tablet, soprannominato Tab V7 Pro.

Ora, l'account Honor Smart Life di Weibo ha confermato ufficialmente che il prossimo dispositivo del marchio sarà alimentato dal processore MediaTek Kompanio 1300T, annunciato ieri dalla società di Taiwan.

Il suddetto processore presenta un'architettura di punta simile al chipset Dimensity 1200. È costruito sul nodo 6nm di TSMC e utilizza un processore octa-core composto da quattro core Cortex-A78 e quattro core Cortex-A55. Raggruppa una GPU Mali-G77 MC9 nano-core che è superiore alla Mali G57 MC5 utilizzata dal suo predecessore.

È integrato con un modem 5G a bande sub-6 GHz che supporta la dual-SIM mode e l'aggregazione di carrier dual-channel. La società ha affermato che il Kompanio 1300T alimenterà i tablet che verranno commercializzati a partire dal terzo trimestre di quest'anno.

Di recente, l'ex sub brand di Huawei ha condiviso un video teaser per il prossimo tablet su Weibo nel quale ha rivelato che tale terminale arriverà sul mercato con una finitura in pelle blu. Viene mostrato anche un modulo fotografico simile a quello della serie Honor 50 e pare che ci sia anche uno slot per schede SIM sul lato sinistro, insieme ad un bilanciere del volume e ad un microfono. Il logo del brand è posto al centro del tablet.

Attualmente, non sono disponibili molte informazioni sull'imminente Tab V7 Pro, ma dato che il debutto è previsto tra un paio di settimane, ci aspettiamo di saperne di più mediante teaser e leaks nei prossimi giorni.

Honor

Tablet