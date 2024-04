iPad Air (2024) avrà ancora uno schermo LCD, a quanto pare

Brutte notizie per i fan della mela; sembra che il prossimo tablet di fascia media di casa Apple, iPad Air (2024), presenterà, ancora una volta, un pannello LCD. Non ci sarà quindi la tecnologia miniLED che abbiamo avuto modo di conoscere con il modello Pro da 12,9 pollici. Pare infatti che l’OEM di Cupertino non voglia dotare di questa feature l’iterazione midrange della gamma al fine di non aumentare troppo i prezzi di vendita. Ricordiamo che questo prodotto verrà commercializzato, per la prima volta, in due varianti, differenti per dimensione dello schermo.

Apple mantiene l’LCD su iPad Air?

A riportare questi dati ci ha pensato l’analista e insider Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC). Di fatto, ha dichiarato che non ci saranno modifiche dal fronte dei pannelli sui modelli di iPad Air in arrivo, anche se in precedenza era convinto che Apple volesse dotare l’iterazione da 12,9 pollici di un display miniLED. Fra le altre cose, ci aspettiamo di vedere un gadget con miniLED nel quarto trimestre dell’anno; non sappiamo se verrà presentato un nuovo dispositivo in autunno, anche perché fra pochi giorni ci sarà un evento dedicato quasi esclusivamente ai tablet della compagnia. A proposito, vi rinnoviamo l’appuntamento con noi per il prossimo 7 maggio: non perdetelo.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPad Air (2022), nella sua iterazione color grigio siderale, con 64 GB di memoria interna, costa 639,00€ su Amazon. Questo è il modello con SoC Apple Silicon M1, il processore di fascia desktop che fa girare fluide tutte le applicazioni e permette anche di eseguire software complessi come DaVinci Resolve, FinalCut Pro, Logic Pro e non solo. Viene venduto e spedito con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.