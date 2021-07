Honor Magic 3 Pro potrà utilizzare una soluzione a luce strutturata per la scansione del viso 3D. Questo è quanto si evince da un recente report trapelato online in queste ore.

Honor Magic 3 Pro: facciamo il punto

Il lancio della serie Honor Magic 3 è proprio dietro l'angolo, con la società che annuncerà la sua ultima linea di punta il 12 agosto 2021. Ora, un nuovo rapporto ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la variante Pro di fascia alta della serie.

Mentre la gamma Magic 3 di telefoni di punta sappiamo che arriverà con fotocamere selfie a doppio foro, più fonti (MyDrivers) hanno recentemente rivelato che Magic 3 Pro presenterà uno schermo iperboloide con una configurazione del sensore più potente sull'anteriore. Secondo quanto riferito, il modello in questione potrebbe adottare una soluzione basata sulla luce strutturata per la scansione del viso 3D. In altre parole, il device potrebbe presentare un sistema di riconoscimento facciale tramite un sensore aggiuntivo.

Il rapporto ha anche aggiunto che questo nuovo sistema consentirebbe alla compagnia di offrire una soluzione avanzata di riconoscimento facciale capace di mappare i volti degli utenti in tempo reale; questa potrebbe essere una delle migliori implementazioni di questa tecnologia mai vista finora. Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per il momento.

Al momento, sappiamo che Magic 3 Pro arriverà con il SoC Qualcomm Snapdragon 888+ appena annunciato e potrebbe anche godere del supporto per la ricarica rapida cablata da 100 W insieme alla wireless fast charge da 50 W e da un obiettivo zoom 100x. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questo telefono di punta.

