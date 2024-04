Quest'imperdibile tablet Samsung a MENO di 200€ aspetta solo te

Samsung Galaxy Tab A8, uno dei tablet in sconto più convenienti che trovi su Amazon, offre una scheda tecnica degna di nota che garantisce reattività e lunga autonomia. Adatto a soddisfare ogni esigenza di studio, lavoro o intrattenimento, dimostra di essere altrettanto valido nella navigazione su internet. Anche la qualità costruttiva non delude: considerando la spesa minima richiesta, è un best buy.

Sfrutta l’offerta su Amazon ed aggiungi al carrello questo eccellente tablet Samsung: oggi, grazie ad uno sconto irripetibile del 22%, potrai averlo all’esclusivo prezzo di 194 euro anziché 249 euro.

Minimo storico per Samsung Galaxy Tab A8

La costruzione di Samsung Galaxy Tab A8 è solida e resistente, con un peso di soli 508 grammi che favorisce la massima portabilità, consentendo di sistemare facilmente il dispositivo sia in borsa che in valigia e senza il timore di danneggiarlo a contatto con altri oggetti. Anteriormente, il tablet presenta un ottimo display da 10,5 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, che offre immagini nitide e colori vividi per un’esperienza visiva coinvolgente.

Le performance di questo tablet Samsung sono più che soddisfacenti grazie al potente processore octa-core, supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna: nessuna incertezza. Il tablet è dotato anche di una fotocamera posteriore da 8 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP per le tue videochiamate con gli amici. La batteria di lunga durata assicura una copertura senza problemi della giornata lavorativa.

Affidati all’istinto e porta a casa il tuo Samsung Galaxy Tab A8 con uno sconto di 55 euro, prima che sia troppo tardi: riceverai il tablet velocemente e beneficerai anche della consegna gratis per abbattere ulteriormente i costi.