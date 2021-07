Il tablet Honor V7 Pro è stato avvistato in rete; il device potrebbe includere il nuovo processore di casa MediaTek, il Dimensity 1300T.

Honor V7 Pro avrà un nuovo SoC MediaTek

Honor ha programmato un evento per il 12 agosto al fine di svelare la serie Magic3. Ora, secondo l'account Weibo ufficiale del brand, il marchio potrebbe anche annunciare un nuovo tablet di fascia alta chiamato V7 Pro durante la conferenza di lancio. L'azienda ha condiviso sul suo portale di Weibo un breve video teaser che mostra il design del prodotto in questione. Inoltre, un leakster ha rivelato il chipset che alimenterà il tablet.

Stando a quanto si apprende, il tablet sarà dotato di una finitura in pelle blu. Il tablet sembra avere un design del modulo della fotocamera simile a quello visto sulla line-up Honor 50.

Oltre a questo, è presente uno slot per schede SIM sul lato sinistro e un bilanciere del volume a sinistra insieme a un microfono. Infine, c'è il logo dell'azienda al centro del tablet.

Inoltre, secondo Digital Chat Station, un affidabile leaker cinese, il prossimo tablet premium V7 Pro sarà il primo dispositivo al mondo ad essere alimentato dall'inedito processore di casa MediaTek, il Dimensity 1300T.

L'insider ha persino condiviso un'immagine contenente una stampa del comunicato stampa ufficiale di MediaTek per il suo prossimo chipset. Secondo il CS, questo chip da 6 nm progettato per i tablet diventerà ufficiale il 26 luglio. Non di meno, Honor avrà un'esclusiva di sei mesi sulla nuova CPU.

Sfortunatamente, non si sa nient'altro di HONOR V7 Pro e sul SoC MediaTek Dimensity 1300T. Restate in attesa per conoscere i nuovi dettagli in merito.

