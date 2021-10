Honor potrebbe fare la stessa fine di Huawei

Il senatore degli Stati Uniti sollecita l'amministrazione Biden a inserire nella famigerata Black List USA anche Honor, oltre all'ex casa madre Huawei.

Honor potrebbe finire nella Black List americana

All'inizio di questa settimana, i senatori repubblicani guidati da Marco Rubia hanno esortato l'amministrazione attuale e il presidente Joe Biden a inserire nella Black List anche Honor, che è un'ex filiale del gigante tecnologico cinese Huawei e che, in precedenza, era stata designata come una minaccia per la sicurezza nazionale.

Secondo un rapporto dell'SCMP, i senatori statunitensi hanno inviato una lettera all'amministrazione Biden il 14 ottobre 2021. In questa lettera, Honor è stata descritta come un'entità che fa parte di una divisione del governo cinese. La lettera ha inoltre aggiunto che il produttore di smartphone cinese ha anche accesso alle tecnologie statunitensi che attualmente vengono negata alla ex casa madre, Huawei.

In altre parole, i senatori stanno cercando di inserire la società nella lista nera in modo simile a quanto avvenuto con la precedente.

Rubio ha scritto che la vendita di Honor ha permesso a Pechino di “eludere efficacemente un critico controllo delle esportazioni americano“.

Per chi non lo sapesse, Huawei ha venduto il suo sub brand di bilancio nel novembre 2020 per garantirne la sopravvivenza. La lettera affermava anche che “Omettendo di agire in risposta, il Dipartimento del Commercio rischia di creare un precedente pericoloso e di comunicare agli avversari che non abbiamo la capacità o la forza di volontà di punire l'ingegneria finanziaria sfacciata da parte di un regime autoritario“.

Sfortunatamente, Honor, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e l'Ambasciata cinese a Washington non hanno ancora risposto alle richieste di commento su questa questione al momento.

Huawei ha anche rifiutato di fornire commenti, ma ha indicato una precedente dichiarazione in cui assicurava che non avrebbe detenuto azioni e che non sarebbe stata coinvolta in alcun modo nella gestione del nuovo marchio.