Honor recupera terreno in Cina: ora è sul podio

Continua senza sosta la scalata al successo dell'ex sub brand di Huawei; Honor è ora il terzo più grande marchio di smartphone in Cina.

Honor è ora diventato il terzo marchio di smartphone più grande in Cina. La società è riuscita a battere Xiaomi nel mese di agosto 2021 poiché le sue vendite sono cresciute del 18% nel suo paese natale.

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, il produttore cinese di smartphone, ex sottomarchio di Huawei, ha visto un incremento delle vendite del 18% mese dopo mese, e questo lo ha reso uno dei brand in più rapida crescita nella regione.

Il direttore della ricerca Tarun Pathak ha aggiunto, a tal proposito:

Dopo essere stato scorporato da Huawei, Honor è stata in grado di ripristinare i legami con i giocatori componenti. Da allora, sfruttando le sue forti capacità di ricerca e sviluppo, ha lanciato nuovi prodotti e ha intrapreso un rapido percorso di ripresa in Cina. La serie Honor 50 infatti, è stata un successo immediato nel segmento della fascia media.

Il rapporto ha aggiunto che la società si vuole rivolgere ora anche al settore dei flagship premium. In altre parole, la compagnia cinese sta ampliando la sua offerta di smartphone, e questo dovrebbe scuotere le classifiche all'interno del mercato locale degli telefonia mobile.

L'analista senior Varun Mishra ha affermato:

Nell'ultimo anno c'è stato un rimpasto nel mercato cinese. OPPO, vivo e Xiaomi hanno tutti ampliato in modo aggressivo la loro presenza in Cina in termini di prodotti, quota di mercato e distribuzione. Apple con il suo lancio di iPhone 13 ha anche una significativa opportunità di catturare il segmento premium di Huawei. Pertanto, è probabile che la competizione si intensifichi ulteriormente nel secondo semestre del 2021.

Honor amplierà ulteriormente il suo portafoglio attraverso segmenti di prezzo e aree geografiche. Tuttavia, è probabile che la crescita della quota di mercato al di fuori della Cina sia graduale, poiché la fedeltà nel segmento medio rimane bassa e anche Honor dovrà ricostruire la sua rete di distribuzione.

Inoltre, si stanno intensificando anche le carenze di componenti che possono, probabilmente, ostacolare l'espansione dell'azienda nel 2021. Oltre agli smartphone, il marchio si sta espandendo anche in altri settori, come i laptop, i tablet e gli indossabili nell'ambito della sua strategia 1+8+N, che mira a guidare la crescita in segmenti differenti oltre quello degli smartphone.