Ho Mobile ripropone l'offerta da 5,99€: per alcuni clienti costerà di più

I nuovi clienti di Ho Mobile, fino al 29 gennaio, hanno l’opportunità di sottoscrivere la tariffa ricaricabile da 5,99 euro al mese, che offre 100 Giga di traffico dati. Questa offerta, denominata ho. 5,99 100GB, include anche minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

La velocità di navigazione in 4G si attesta fino a 60 Mbps in download. Per chi desidera sfruttare la tecnologia 5G, esiste anche la possibilità di attivare l’opzione “ho. Il Turbo“, al costo di 1,29 euro extra al mese, oppure il programma “ho.+” a 1,99 euro mensili, ottenendo così velocità fino a 2 Gbps in download.

È interessante notare che Ho Mobile è un brand di VEI, azienda che fa parte del gruppo Vodafone Italia, ora integrata nella nuova realtà aziendale Fastweb + Vodafone.

Come attivare l’offerta Ho Mobile con 100GB

L’offerta ho. 5,99 100GB, così come altre tariffe di Ho Mobile, è accessibile per chiunque decida di attivare una nuova SIM o effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Il costo di attivazione è particolarmente vantaggioso, pari a soli 2,99 euro, rispetto ai 29,90 euro standard, ma questa promozione si applica solo se si attiva un nuovo numero, o se si proviene da particolari compagnie fra cui Iliad, Poste Mobile e diverse altri operatori di telefonia mobile.

Diversamente, i clienti che provengono da TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e Very Mobile, pagheranno il costo di attivazione pieno di 29,90 euro. C’è poi un altro dettaglio da considerare: chi proviene dagli operatori appena indicati ed intende usufruire della promozione da 5,99 euro, deve necessariamente attivare il servizio di ricarica automatica tramite carta di credito, conto corrente o prepagata. In caso contrario, verrà proposta in alternativa la tariffa da 13,99 euro che offre 150GB di traffico dati.

Dunque, nonostante l’integrazione nel gruppo Fastweb, la tariffa di Ho Mobile da 5,99€ rimane disponibile ma subisce variazioni nel costo di attivazione.