Vodafone: attivando l'offerta da 6,99€ hai in regalo anche un buono Amazon

Vodafone ha lanciato un’interessante iniziativa per i nuovi clienti che attiveranno una delle sue tariffe: a partire dal 9 gennaio, richiedendo online l’offerta Vodafone Silver 5G Fire, che prevede un canone di 6,99 euro al mese, si riceverà in omaggio un buono Amazon del valore di 10 euro.

Questa promozione, tuttavia, ha una finestra temporale ben definita: è valida fino al prossimo 15 gennaio, salvo ulteriori modifiche.

Come attivare l’offerta Vodafone Silver 5G Fire

L’offerta Vodafone Silver 5G Fire di distingue per una configurazione piuttosto generosa rispetto al prezzo: include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e ben 100 Giga di traffico dati in 5G, il che la rende una delle proposte economiche più interessanti della compagnia.

Per accedere a questa offerta Vodafone è necessario effettuare la portabilità del proprio numero da specifici operatori come Iliad, Poste Mobile, Coop Voce ed altri virtuali, mentre sono esclusi Ho Mobile, Kena Mobile e Very Mobile. La promozione, denominata “Buono Regalo Amazon.it da 10 euro con l’offerta mobile web di Vodafone che ti premia“, è attivabile esclusivamente online, attraverso la pagina dedicata “Passa a Vodafone” con link sponsorizzati. In alternativa, si può richiedere di essere ricontattati tramite dal reparto commerciale.

La procedura per ottenere il buono regalo è semplice. Una volta attivata la SIM o la eSIM, Vodafone invierà entro 30 giorni un’email con il link per un modulo online: dopo averlo compilato, entro il 15 maggio, si potrà richiedere il codice univoco del buono Amazon. Questo codice, a sua volta, sarà inviato per email al medesimo indirizzo. Vodafone stima di erogare 1400 buoni Amazon nell’ambito di questa promozione, salvo conguaglio. Anche se la consegna della SIM o della eSIM avvenisse dopo il 15 gennaio, si avrebbe comunque diritto al buono purché l’attivazione e l’adesione all’offerta Vodafone Silver 5G Fire siano avvenute durante il periodo di validità della promo.