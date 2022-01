Google Pixel 7 Pro sarà un device mostruoso secondo questo brevetto

Nonostante Google stia vivendo un periodo di tribolazione per colpa dei numerosi bug che stanno colpendo la serie Pixel 6 che l'hanno addirittura costretto a sospendere il rilascio dell'aggiornamento di dicembre – si può dire che Google Pixel 6 sia un mezzo flop? -, un inedito brevetto ci mostra un ipotetico Google Pixel 7 Pro con fotocamera e sensore di impronte sotto il display.

Un brevetto mostra Google Pixel 7 Pro con la fotocamera sotto il display

Lo scorso 16 dicembre, infatti, l'ufficio USPTO (United States Patent and Trademark Office) pubblicava un brevetto di Google facente riferimento alla “Configurazione del display di un dispositivi mobile” in cui vengono mostrati numerosi sensori e moduli nascosti sotto il display. Oggigiorno esistono numerosi esempi di device muniti di fotocamere sotto il display – Samsung Galaxy Z Fold3 e Xiaomi Mi MIX 4, ad esempio -, e il brevetto di Google indica che il colosso di Mountain View starebbe valutando la possibilità di nascondere il sensore delle impronte, le fotocamere e altri componenti sotto il display.

La tecnologia di cui si starebbe servendo Google è realizzata da Sangmoo Choi, ex ingegnere capo del ramo AMOLED di Samsung che da poco più di 3 anni occupa il ruolo di “Staff display hardware engineer” per Google. Nei 14 anni di carriera con Samsung, infatti, Choi ha acquisito conoscenze avanzate che sarebbero alla base della nuova tecnologia impiegata da Google per l'introduzione di questi sensori sotto il display garantendo una buona esperienza utente.

Riuscirà Google a introdurre queste incredibili novità sulla serie Pixel 7 in arrivo nell'autunno di quest'anno assieme ad Android 13? Difficile esprimerci con assoluta certezza, ma è chiaro che il futuro del ramo mobile del colosso di Mountain View tende a una soluzione di questo tipo.